Yargıtay'dan 'pert araç' kararı

Yüksek Mahkeme; piyasa değerinden ucuz alınan aracın 'pert olduğunun' bilindiği kanaatinin yanlış olduğuna, ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti. Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, “6502 Sayılı Tüketici Kanunu tüm satışlarda tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini esas kılmıştır” dedi.