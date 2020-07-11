Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Tem 2020 - 14:32- Ekonomi G: 11 Tem 2020 - 14:36

Covid-19’dan en fazla etkilenen hizmet sektörü

TÜİK tarafından yüzde 12.8 olarak açıklanan nisan ayına ait işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisanda istihdamdaki 2 milyon 585 bin kişilik azalışın 1 milyon 524 bininin hizmet sektöründen olması, bu süreçten en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini gösteriyor” dedi
mask

TÜİK tarafından yüzde 12.8 olarak açıklanan nisan ayına ait işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, pandeminin ekonomi üzerine etkisinin en yoğun hissedildiği ayda gerçekleşen işsizlik oranındaki gerilemenin alınan istihdam tedbirlerinden ve işgücüne katılımdaki gerilemeden kaynaklandığını ifade ederek, “TÜİK açıklamasına göre nisan ayında işsizlik oranı aylık bazda 0.4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan gerileyerek yüzde 12.8 olarak gerçekleşti” dedi.

“İŞGÜCÜNE KATILIM 3 MİLYON AZALDI”

Devamında Zeytinoğlu, “Covid-19’un ekonomi üzerine etkilerinin en yoğun hissedildiği nisan ayında hükümetimiz tarafından mevcut istihdamı korumak amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bunlardan kısa çalışma ödeneği firmalarımız için en değerli olanı idi. Bu tedbirler işsizliğin artışını önlediği gibi, diğer bir yandan da işgücüne katılımın azaldığını görüyoruz. İşgücüne katılım nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azaldı. Bunun da izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaparak, çalışma çağındaki kişilerin ekonominin zor döneminde işgücüne katılımla ilgili taleplerini ertelediğine işaret ettiğini söyledi.

“EN FAZLA HİZMET SEKTÖRÜ ETKİLENDİ”

Sektörel olarak bakıldığında istihdamda en fazla etkilenen sektörün başta turizm olmak üzere hizmet sektörü olduğunu belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Nisan ayında tarım, inşaat, sanayi ve hizmetler olmak üzere tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. Nisan ayında istihdamdaki 2 milyon 585 bin kişilik azalışın 1 milyon 524 bininin hizmet sektöründen olması, bu süreçten en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini gösteriyor. Hizmet sektörünün en fazla etkilenmesi sebebiyle istihdam kayıplarının yaşanabileceğini tahmin ediyorduk” dedi.

11 Tem 2020 - 14:32 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Covid-19’dan en fazla etkilenen hizmet sektörü mask
Covid-19’dan en fazla etkilenen hizmet sektörü
Bakan Pekcan’dan kadın kooperatiflerine 150 bin TL hibe mask
Bakan Pekcan’dan kadın kooperatiflerine 150 bin TL hibe
Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor mask
Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor
TEB, girişimcileri desteklemeye devam ediyor mask
TEB, girişimcileri desteklemeye devam ediyor
Siz sağlığınızı, Ford da otomobilinizin içini koruyacak mask
Siz sağlığınızı, Ford da otomobilinizin içini koruyacak
SOCAR, kimya sektöründe ihracat şampiyonu oldu   mask
SOCAR, kimya sektöründe ihracat şampiyonu oldu  
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti! mask
AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti!
Kocaeli'de asker uğurlamak yasaklandı mask
Kocaeli'de asker uğurlamak yasaklandı
Bakan Koca güncel verileri açıkladı mask
Bakan Koca güncel verileri açıkladı
KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi mask
KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi
"Polisin kestiği korona cezaları geçersiz!" mask
"Polisin kestiği korona cezaları geçersiz!"
Kocaeli'de 1 saatlik sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı mask
Kocaeli'de 1 saatlik sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı

GALERİ

50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor mask
50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı mask
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi mask
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın mask
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL