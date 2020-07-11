Covid-19’dan en fazla etkilenen hizmet sektörü

TÜİK tarafından yüzde 12.8 olarak açıklanan nisan ayına ait işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, pandeminin ekonomi üzerine etkisinin en yoğun hissedildiği ayda gerçekleşen işsizlik oranındaki gerilemenin alınan istihdam tedbirlerinden ve işgücüne katılımdaki gerilemeden kaynaklandığını ifade ederek, “TÜİK açıklamasına göre nisan ayında işsizlik oranı aylık bazda 0.4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan gerileyerek yüzde 12.8 olarak gerçekleşti” dedi.

“İŞGÜCÜNE KATILIM 3 MİLYON AZALDI”

Devamında Zeytinoğlu, “Covid-19’un ekonomi üzerine etkilerinin en yoğun hissedildiği nisan ayında hükümetimiz tarafından mevcut istihdamı korumak amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bunlardan kısa çalışma ödeneği firmalarımız için en değerli olanı idi. Bu tedbirler işsizliğin artışını önlediği gibi, diğer bir yandan da işgücüne katılımın azaldığını görüyoruz. İşgücüne katılım nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azaldı. Bunun da izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını yaparak, çalışma çağındaki kişilerin ekonominin zor döneminde işgücüne katılımla ilgili taleplerini ertelediğine işaret ettiğini söyledi.

“EN FAZLA HİZMET SEKTÖRÜ ETKİLENDİ”

Sektörel olarak bakıldığında istihdamda en fazla etkilenen sektörün başta turizm olmak üzere hizmet sektörü olduğunu belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Nisan ayında tarım, inşaat, sanayi ve hizmetler olmak üzere tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. Nisan ayında istihdamdaki 2 milyon 585 bin kişilik azalışın 1 milyon 524 bininin hizmet sektöründen olması, bu süreçten en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini gösteriyor. Hizmet sektörünün en fazla etkilenmesi sebebiyle istihdam kayıplarının yaşanabileceğini tahmin ediyorduk” dedi.