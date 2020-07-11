Yarım asırlık Yörsan iflas etti

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Yörsan’ın iflasına karar karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE
Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı Yörsan firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.