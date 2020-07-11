Kartsız, peşinatsız 100 TL taksitle e-ticaret sitesi!

Divpi.com, koronavirüsten etkilenen tüm esnaflar ve e-ticaret sitesi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar için önemli bir kampanya düzenledi. Web tasarımı ve web tabanlı uygulama alanında faaliyet gösteren Divpi, e-ticaret sitesi sahibi olmak isteyen herkesi kredi kartsız peşinatsız aylık 100 TL taksitle site sahibi yapıyor.
ÖNCE TEST EDİN
Bünyesinde birçok özellik barındıran e-ticaret yazılımıyla ürünlerinizi sınırsız bir şekilde web sitenize ekleyebilirsiniz. Öte yandan kredi kartsız, peşinatsız, aylık 100 TL taksitle satışa sunulan e-ticaret yazılımını satın almadan önce test edebilirsiniz. Detaylı bilgi için Divpi.com’u ya da aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz;
http://www.divpi.com/eticaret-yazilimi.html
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.