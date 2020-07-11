Kartsız, peşinatsız 100 TL taksitle e-ticaret sitesi!

Divpi.com, koronavirüsten etkilenen tüm esnaflar ve e-ticaret sitesi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar için önemli bir kampanya düzenledi. Web tasarımı ve web tabanlı uygulama alanında faaliyet gösteren Divpi, e-ticaret sitesi sahibi olmak isteyen herkesi kredi kartsız peşinatsız aylık 100 TL taksitle site sahibi yapıyor.

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Bünyesinde birçok özellik barındıran e-ticaret yazılımıyla ürünlerinizi sınırsız bir şekilde web sitenize ekleyebilirsiniz. Öte yandan kredi kartsız, peşinatsız, aylık 100 TL taksitle satışa sunulan e-ticaret yazılımını satın almadan önce test edebilirsiniz. Detaylı bilgi için Divpi.com’u ya da aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz;

http://www.divpi.com/eticaret-yazilimi.html