Romanlar için kültür evi geliyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci ve beraberindeki yöneticileri ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişin gerçekleştirildiği ziyarette konuşan Ahmet Çokyaşar, Başkan Şener Söğüt’e bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Başkan Söğüt’e el yapımı gemi hediye edildi.

“ROMAN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK ÖNEMLİ”

Söğüt, Körfez’in bir kültür mozaiği olduğunu belirterek, “Şehrimizde ve ülkemize Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla tüm kesimlerden vatandaşlarımızla bir ve kardeşiz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Roman kültürünün yaşatmak önemli. Bu doğrultuda da Cumhurbaşkanlığımızın hazırladığı eylem planında yer alan her türlü adımı atacağız” dedi.

“OKUMALARI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPALIM”

Kültür evi projesinden bahseden Söğüt, “İlçemizde yaşayan roman vatandaşlarımız için Esentepe Mahallemizde kültür evi projesini hazırladık. İki katlı bir bina olacak. Alt katında kültürel ve sosyal etkinliklerinizi düzenleyebileceğiniz, çocuklarımızın kitap okuyarak vakit geçireceği, eğitimlerin verilebileceği çok amaçlı bir salon olacak. Roman çocuklarımızın okuması için ne gerekiyorsa yapalım istiyorum” ifadelerinde bulundu. Genel Başkan Ahmet Çokyaşar ve Körfez Dernek Başkanı Bayram Denizci, Başkan Söğüt’e proje dolayısıyla teşekkür etti