DEVA Partisi Yeneroğlu, avukatlık kanunu hakkında basın açıklaması

Avukatlık Kanunu’nda Yapılan Değişiklik, Türkiye Hukuk Sistemine Vurulan Ağır Bir Darbedir!

AK Parti ve MHP’nin toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek ve yargıyı iktidara daha bağımlı hale getirmek amacıyla hazırladıkları kanun değişikliği, ne yazık ki TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Avukatlık Kanunu değişikliğinin içeriği demokrasiye, anayasaya ve Anayasa Mahkemesi’nin geçmişteki kararlarına aykırıdır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, iktidar partisi kendi kontrolüne alamadığı kurumların yapısını yasa değişiklikleri marifetiyle alt üst edip kontrol altına alma çabası içerisine girmez. Bu ancak kuvvetler ayrılığı fikrine tahammülü olmayan, otoriter bir anlayışın sonucudur ki, maalesef yapılan bu değişiklikle birlikte yargının vazgeçilmez unsuru olan avukatlık mesleği çok ağır bir yara almış ve zaten pek çok sorunla boğuşan yargı sistemimiz bir kez daha zayıflatılmıştır.

Baroları parçalayarak, iktidarın güdümünde bir savunma yaratmaya çalışmak zaten zayıflamış olanyargıya güveni tamamen ortadan kaldıracaktır. Ayrıca TBB’nin seçim sisteminin değiştirilmesi de temsilde adalet ve demokrasi ilkelerine açıkça aykırıdır.

İktidar, kendisine karşı olan her denge ve denetleme mekanizmasını ya terör örgütü destekçiliği söylemi ile ötekileştirmekte ya da devlet mekanizmalarını kullanarak yapısı ile oynamaktadır. Ayrıca yasa değişikliğinin gündeme geldiği andan bugüne kadar avukatların ve baroların görüşünün dikkate alınmaması, aksine avukatlar ve baroların, kendi inisiyatifleriyle seslerini duyurmak için yürüyüş yapmaya çalıştıklarında engellenmesi, komisyon görüşmelerine alınmamaları ve hükümetin talimatı altında hareket eden polisler tarafından şiddete maruz bırakılmaları demokratik bir toplumda kabul edilmesi mümkün olmayan uygulamalardır.

Kanunun yapılış sürecinde dayatılan bir taslağın Meclis’ten hızlı bir şekilde geçirilmesi ve kanunun doğrudan ilgilisi olan avukatların ve baroların muhatap alınmak bir yana zorbalığa maruz kalması, Türkiye’de demokrasi seviyesinin düşmüş olduğu noktayı tekrar gözler önüne sermiştir.

DEVA Partisi olarak, iktidara geldiğimizde Avukatlık Kanunu’nu yeniden düzenleyerek baroların ve avukatların asıl ihtiyaçlarını gidermek üzere demokratik ve adil temsil ilkeleri gereği gerekli düzenlemeleri yapacağız. Atacağımız tüm adımlarda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü esas alacağız. Demokratik kanun yapım süreci gereği konunun muhatabı tüm avukatların ihtiyaçlarını dikkate alacak, avukatlık mesleğinin niteliğinin ve saygınlığının artması için her zaman destekçileri olacağız. Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını, savunma hakkı ve adil yargılanma hakkının tekrar ülkemizde egemen olmasını sağlayacağız. Tüm mücadelemiz; daha adil, daha özgür ve daha çoğulcu bir Türkiye için.