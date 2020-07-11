Ülkücülere iade-i ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Kartepe Belediye Başkanı olan Mustafa Kocaman’a o tarihte hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kartepe Ülkü Ocakları’na, Kocaman geçtiğimiz gün iade-i ziyarette bulundu. Kocaman’nın Kartepe Ülkü Ocakları Kartepe İlçe Başkanı Muhammed Bekir Dülger ve yönetimine yaptığı ziyarette AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın’ın da eşlik etti.

“BİZLERE GURUR VERİYOR”

Ziyarette Kocaman, Ülkü Ocakları Başkanı Dülger’e kar tanesi hediye etti. Kocaman burada yaptığı konuşmada, “Kartepe’de yaşamak ayrıcalıktır. Bizler her zaman bir aradayız. Siz gençlerimiz, geleceğimize en güçlü şekilde sahip çıkacaksınız. Sizin gibi gençlerimizin ülke sorunlarıyla ilgilenmesi bizlere gurur ve güven veriyor. Geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Cumhur ittifakı liderlerimizim öncülüğü, tecrübesi ve örnek devlet adamlıkları sayesinde ülkemiz için önemli bir kazançtır. Birliğimiz, beraberliğimiz sevincimiz daim olsun inşallah. Kartepe hepimizin sizlerin düşünceleri bizler için çok önemlidir” dedi. Ziyaretten dolayı Kartepe İlçe Başkanı Muhammed Bekir Dülger, Belediye Başkanı Kocaman’a teşekkür etti.