Başhekim uyardı: Karar sizin, tercih sizin

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş sosyal medya hesabından hastaların yattığı yatağı paylaşarak Koronavirüs ile ilgili uyarıda bulundu. Güneş paylaşımında, “Koronavirüs konusunda ciddiyeti kavramayanlar, kuralları hiçe sayanlar, insanların sağlığını tehlikeye atanlar…Sizleri bekleyen boş yoğun yatağımızı ve entübasyon için hazırladığımız alet ve entübasyon tüplerimizle bekliyoruz. Karar sizin. Tercih sizin. Ya kurallara uymak. Veya görsellerin aslıyla karşılaşmak.Ve günlerce bu yatağa mahkum olmak” ifadelerine yer verdi.