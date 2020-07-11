CHP Başiskele mahalle temsilcileriyle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve ilçe örgütü geçtiğimiz gün Başiskele Sahili’nde düzenlenen kahvaltılı organizasyonda mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Acurman’a İlçe Sekreteri Serhan Sahinbaş, İlçe Kadın Kolu Başkanı Elif Şamba, Belediye Meclis Üyesi Emine Özkar ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. İlçe yönetimi kahvaltının ardından mahalle temsilcileri ile gerçekleştirecekleri yapılanmalar ve organizasyonlar üzerine sohbet etti.

KENDİLERİNİ TANITMALARINI İSTEDİ

Acurman toplantı açılışında yaptığı kısa konuşmada, çalışma yapılan bölgenin özelliklerinden ve temsilcilerin birlik ile neler yapabileceğinden bahsetti. Konuşmasının ardından tüm temsilcilerin kendilerini tanıtmalarını rica eden Acurman, bu esnada mahalle temsilcilerinden gelen fikir ve soruları tek tek dinleyerek cevap verdi.