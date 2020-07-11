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11 Tem 2020 - 16:29- Gündem G: 11 Tem 2020 - 18:22

İzmit Ayasofya kararını değerlendirdi

İzmit vatandaşları Ayasofya’nın ibadethane olarak kullanılmasına ilişkin kararı gazetemizde değerlendirdi.
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1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya müzeye dönüştürülmüştü. Dün açıklanan Danıştay kararıyla Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılıp ibadethane olarak kullanılmasının yolu açılmış ve Cumhurbaşkanı Kararı ile de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlandığı duyurulmuştu. Ayasofya’nın cami statüsü kazanmasıyla ilgili İzmit vatandaşları gazetemize açıklamalarda bulundu.

AYASOFYA SİYASİ MALZEME

İzmit esnaflarından MSB İş Kıyafetleri işletmesinin sahibi Metin Tekin(55), Ayasofya’nın siyasi malzeme olarak kullanıldığını belirterek, “Fakat açılması doğru mu diye düşünmek gerekirse, yüzyıllardır  Müslümanlara ait bir mabedin açılması gerekirdi. Ayasofya Müzesi’ne benilkokulda  gittim, İnşallah açılırsa ibadet için de gideceğim. Kararı destekliyorum ama siyasi malzeme yapılmamalıdır. Bu Fatih’ten Ertuğrul’dan bize kalan bir üsluptur, biz kimsenin ibadetine dokunmayız.” dedi.

Hisarlı işletmesi çalışanı Ali Teber(65),” Kaç yıllık hasret bitti. Çok memnun olduk. Bunun siyaset için kullanıldığını düşünmüyorum. Necmettin Erbakan zamanında da biz bu olayı destekliyorduk. Yanlış bir karar alınmıştı bu karardan dönüldü. Helal bu hükümete, onlara nasip oldu.” ifadelerini kullandı.

ORASI  ARTIK ALLAH’IN EVİ

Orhan Ticaret işletmesinin sahibi Hüseyin Orhan (75), “Açılması çoktan lazımdı nasip bu güneymiş. Senelerdir bunu bekliyoruz. Ben İzmit esnafı olarak kararı doğru buluyorum. Ayasofya’nın hiç müzeye dönüştürülmemesi lazımdı. O zamanın şartlarını bilemem fakat çoktan açılması gerekirdi. Ayasofya bugünkü hükümete nasip oldu, sevinçliyiz. Ben bunun siyasi veya siyasi olmamasına takılmıyorum bunun bu güne kadar çoktan yapılması gerekirdi. Neler yapılmadı Müslümanlara Atina da İspanya da ve bir çok Avrupa ülkesinde camimiz yok. Bu karar, bu netice doğrultusunda doğru verilmiş bir karardır. Bizim kapımız onlara hala açık müze olmasa da insanlar içeriyi gezebilecekler ayrıca para vermeden gezecekler. İbadethaneye parayla girilmez orası artık Allah’ın evi, herkese açık.

Ali Baba Hac Malzemeleri işletmesinin sahibi Binali Yazar(41), bir esnaf olarak kararı doğru bulduğunu belirterek “Ayasofya’nın tarihi boyutu ortada burası İslam adına fethedilmişti. Zamanında neler yaşandı bilemiyoruz, geçmişi de eleştirmiyoruz o zaman ki konjonktür müze olmasını gerektiriyordur bir şey diyemeyiz. Fakat günümüzde buna engel yok. Milletimiz bunu istiyordu, milletimizin sesine kulak verildi olay bu kadar özdür. Ayrıca bu karar Danıştay tarafından verildi hususi bir kişiye bağlanamaz karar devletindir, saygı duyarız.” dedi.

İSTANBUL’DA CAMİ Mİ YOK?

İzmitli vatandaşlardan Halil Taşpınar (47), “Gereksiz bir konu İstanbul’da cami mi yok? İstanbul’daki cami sayısı bütün Avrupa’ya yeter. Ayrıca senenin 6 ayı tadilatta olan bir yerin açılmasını doğru bulmuyorum. Bu konuya çok popülist yaklaşılıyor, Ayasofya’nın müze olması bizi yüceltir düşüncesi yanlıştır. Ayasofya cami olsun, bir saf cemaat olmaz. Millet kendini bunlarla avutmaya çakışıyor. Çamlıca Cami’nin durumunu gördük. Ortalığı cami doldurmanın manası yok. Cami yapma demiyorum,  yap ama kararınca yap.” şeklinde konuştu.

İzmitli vatandaşlardan Necmi Gülden(45), durumdan çok memnun olduklarını belirterek “ Sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği hizmetten dolayı Allah razı olsun. Müslüman Türkler öze dönüşe yavaş yavaş başladı. Ayasofya’nın açılmasıyla zincirlerimizi kırdık. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin ülkemiz üzerindeki bedduasını da kaldırdık İnşallah. bu saatten sonra Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramaz.” dedi.

TARTIŞILMASI GEREKEN KONU BU DEĞİL

İzmitli vatandaşlardan Mine Ulusoy(26) “Bu ortamda tartışılması gereken konu bu değil. Corana ve benzeri önlemlerle boğuşurken bu tarz konuların gündeme getirilmesini saçma buluyorum. Yeteri kadar camimiz zaten bulunmakta. Herkes cami açıp hava atmanın derdine düşmüş. Önce olanları bir doldursunlar.” dedi.

İzmitli vatandaşlardan Emin Yıldız(47), “Çok memnun olduk. Uzun yıllardan beri beklentimiz buydu. Ülkemizde yeterince kilise mevcut. Yabancılara ibadet serbest istedikleri yerde kiliselerini de açabiliyorlar. İstiklal Caddesi’nde istedikleri gibi kiliseleri gezip ibadetlerini edebiliyorlar. Ayasofya bizimdi, özüne döndürdük. İnşallah biz de özümüze döneceğiz.” dedi.

.YAKINDA MESCİDİ AKSAYA DA GİRERİZ

İzmitli vatandaşlardan Yılmaz Tuncer(63) “Olması gereken buydu. Şimdi bu karar eleştiriliyor daha önce kim ne yaptı? Cumhurbaşkanına helal olsun atamızın kemikleri sızlıyordu onun sayesinde düzeldi. Yakında mescidi aksaya da gireriz kimse canını sıkmasın. Müslümanım diye geçinenlerin toplanma zamanı gelmiştir. Ayasofya dirilişin ilk adımıdır.” dedi

İzmitli vatandaşlardan Eşref Uliç(38), “İyi yaptılar. Bizim Ayasofya’mız, bizim insanımız girip ibadetini yapılacak. Gene müze olarak kullanılacaksa şayet yabancı uyruklulardan ücret alınmaya devam edilsin. Hiçbir şekilde ücretsiz olmasın. Sadece Müslümanlara ücretsiz olsun.” dedi. (Doğanay YILMAZ)

11 Tem 2020 - 16:29 - Gündem

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