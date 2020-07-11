Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti

Olay, saat 15.30 sıralarında Gölcük Düzağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Bir seyahat firmasında uzun yol şoförü olarak çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir yolcuyla temas ettiği için kendi evinde 10 gündür karantinada bulunan Ayhan Duran'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise bildirdi. Eve gelen polisler, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polisler, Duran'ın koridorunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Duran'ın cansız bedeni, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın arından evin önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ayhan Duran'ın iki gün önce kızına mesaj attığı, “Ölürsem beni ağabeyimin yanına defnedin” dediği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.