Haydi Kocaeli! Önce Körfez sonra şehir turu bizi bekler

KÖRFEZ TURU 20.00’DE BAŞLAYACAK

Kocaelispor tüm takım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Maide Restoran’da yemek yiyecek. Ardından Marina iskelesinden Atatürk Vapuru ileDerince, Körfez, Değirmendere, Gölcük sahilleri selamlanacak. 22.00’de Körfez’in ortasından Büyükakın’ın atacağı işaret fişeği ile tüm Kocaelispor taraftarları meşalelerini yakacak. Körfez sahili hilal şeklindeki meşalelerle aydınlanacak. Şampiyonluk Gemisi Denizcilik kanunları gereği belirlenen rotaların dışında diğer sahillere uğramayacak.

OTOBÜS İLE ŞEHİR TURU

Marina’ya dönüş yapılacak ve saat 22.30’da üstü açık otobüs Marina iskelesinden kalkacak, Seka Camisi’ninyanından çarşı merkeze girecek. Perşembe Pazarı’ndan Mehmet Ali Paşa’ya doğru geçecek. Mehmet Ali Paşa’dan sonra Yahya Kaptan’da bir tur atıp E-5 e inecek. Hodri Meydan Taraftar Derneği, Covid-19 salgını nedeniyle 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesinikutlamaların maskeli bir şekilde gerçekleştirilmesini çevre temizliğine dikkat edilmesini istedi.

AHMET AKAY UNUTULMAYACAK

Gazetemizin cefakar ve emektar foto muhabiri, 5 Mayıs’ta geçirdiği kalp krizinin ardından 64 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Akay, Kocaelispor’un yarınki etkinliğinde unutulmayacak. Akay adına Kocaelispor forması takdim edilecek.Merhum Akay’ın oğluÖzgen Akay hediyeyi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden alacak.

BU NASIL BİR KARARDIR!

Kocaelispor’da 6 yıldır alt yapı koordinatörlüğü görevini başarı ile yürüten Aydın Günaydın, Başkan Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile görevine son verildi. Bu şok kararın ardından alt yapı ekibinde de değişikliklerin olup olmayacağı merak ediliyor.

HAYRETLE KARŞILANDI

Göreve geldiği gün kulüpte sadece 3 lisanlı futbolcusu olan Kocaelispor’da gecesini gündüzüne katan, türlü türlü imkansızlıklara rağmen kulübün geleceği için mücadele eden, bu sezon alt yapıda adeta devrim yapan Aydın Günaydın’ın görevden alınması hayretle karşılandı.

KAYA, ÇAKIR, AKŞAR VE ÇOLAK

Kocaelispor U-15,16 ve 17 Akademi takımları bu sezonu lider bitirirken, Elit B Ligi’nde mücadele eden U-19 takımı da Elit A barajının sadece 2 puan gerisinde yer alıyordu. Bu arada Kocaelispor’un eski futbolcuları Zeki Kaya ve Osman Çakır’ın yetki alması bekleniyor. Bu iki isimle birlikte yine eski futbolcu ve teknik adamlardan Kamuran Akşar ile eski futbolcularından Nuri Çolak da teknik yapı içine dahil edilmişti.

İLYAS ÇAKIR KUPALARI TESLİM EDİYOR

Kocaelispor’un 1997 ve 2001’deki iki Türkiye Kupası ile 2007-2008 sezonu şampiyonluk kupası, 7 yıldır Kocaelispor’un mali asbaşkanlarından İlyas Çakır’da bulunuyordu. Hacizli olan kupalara el konulmaması için kupaları evinde muhafaza eden Çakır, kupalara haciz konulduğu esnada –Haciz koyan futbolcu ya da avukat kupaları almak isterse beni aşması lazım demişti. Çakır gerek Bahri Yavuz, gerekse de son yönetim döneminde –İstediğiniz zaman kupaları tutanak karşılığında teslim edebilirim- demişti. Çakır ile önceki gün kupaların alınması için iletişime geçildi.

KOCAELİSPOR 23 TEMMUZ'DA TOPLANACAK

Kocaelispor’da yeni sezon 23 Temmuz’da başlıyor. Brunga Tesisleri’nde toplanacak olan Yeşil Siyahlılar sezon öncesi çalışmaları 5 etaptan oluşacak.

KOCAELİSPOR’UN SEZON ÖNCESİ KAMP PROGRAMI

1. ETAP

23 Temmuz Perşembe 14:00 (Brunga Tesisleri)

30 Temmuz Perşembe 12:00 (Bitiş - 2 gün izin)

2. ETAP

3 Ağustos Pazartesi 14:00 (Brunga Tesisleri)

12 Ağustos Çarşamba 12.00 (Bitiş – 1 gün izin)

3. ETAP- KARTEPE KAMPI

13 Ağustos Salı 14:00 (Başlangıç)

25 Ağustos Salı 13:00 (Bitiş – 2 gün izin)

4.ETAP- KARTEPE KAMPI DEVAM

28 Ağustos Cuma 14:00 (Toplanma)

10 Eylül Perşembe 13:00 (Tesislere iniş)

5.ETAP

12 Eylül Cumartesi - Hazırlık Maçı (Kocaeli Stadyumu )

Tahmini lig haftası / 14-20 Eylül

KOCAELİSPOR, KAPPA YA DA UMBRO GİYECEK

Önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da yeni sezon forma markasının Cappa ya da Umbro olacağı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Nike giyen Yeşil Siyahlılar, hem çeşit hem de tasarım olarak çok daha çeşitli ve alternatifli olan Kappa ya da Umbro ile yeni sezonu açacak. Anlaşma sağlanırsa forma fiyatları Nike’den çok daha ucuz olacak.

SİZ YER GÖSTERİN BİNANIZI YAPALIM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilimiz spor basını ile Maide Restoran’da bir araya geldi. Büyükakın, Kocaelispor’a yeni kulüp binası kazandırılması ile ilgili olarak müjdeyi verdi ve “Siz yer gösterin, binanızı yapalım” dedi.

KİRA BEDELİ AĞIR GELDİ

Kocaelispor uzun yıllardan beri fuar içinde yer alan iki katlı yarı ahşap, yarı betondan binayı “Kulüp binası!” olarak kullanıyor. Sezon öncesinde camianın markasına kesinlikle yakışmayacak, vizyonunu düşüren bu binadan çıkılacak, İzmit Çarşı içinde Başak Ekmek Fırını yanındaki binaya geçilecekti. Ancak aylık 30 bin liralık kira bedeli nedeni ile taşınma gerçekleşmemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konu ile ilgili olarak sevindirici bir haber verdi ve “Siz yeri gösterin binanızı yapalım” dedi. Başkan Hüseyin Üzülmez ise “Yer bulma işlerini ben iyi bilirim. O iş bende başkanım” şeklinde konuştu.

BELEDİYE DERİNCESPOR POLİGON'DA TABİİ Kİ KALABİLİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Belediye Derincespor’un Poligon Tesisleri’nde kalmasında hiçbir sakınca olmadığını ifade etti.

İNŞALLAH DERİNCE DE ÇIKAR

3. Lig 2. Grup’ta ikinci sırada yer alan 20 Temmuz’da büyük bir ihtimalle Antalya Belek’te Karşıyaka ile Play-Off maçına çıkacak olan Belediye Derincespor’un geçici süre ile Poligon Tesisleri’ne geçişi gündemde. Basın mensuplarının konu ile ilgili düşüncesine dikkate alan Başkan Büyükakın şu şekilde konuştu: Belediye Derincespor’u elde ettiği başarıdan ötürü kutlarım. İnşallah Karşıyaka ve sonraki final maçını kazanırlar ve 2. Lig’e çıkarlar.

ANTRENMANA GELEBİLİRİM

Poligon Tesisleri ile ilgili bana ulaşan bir istek yok. O tesisler sanıyorum ki şu an boş. Eğer böyle bir talep varsa tabii ki Derince burada kalabilir. Bizce her hangi bir mahsuru yok. Neticesinde ben de Derinceliyim. Karşıyaka maçına kadar da programım elverirse takımın antrenmanına hep birlikte gidebiliriz.

BU YIL DA TRAFİK SORUNU YAŞANIR, SENEYE DÜZELİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadı güzergah yolu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: Yolun projesi 80 milyon lira. Bitmesi 2 yılı bulacak. Önümüzdeki sezon da problem yaşarız ancak 2 yıl sonra her şeyi ile muntazam bir güzergaha sahip olacağız. Birkaç kamulaştırma var. Talimat verdim, ihale hazırlığına başlandı. Sadece yol değil, otopark ve farklı sorunlar da var. Önümüzdeki yıl da dişimizi sıkmamız gerekiyor.

KAĞITSPOR'DA YETKİ YAHYA TANTA'DA

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor’da başantrenör Yahya Tanta oldu. Efeler Ligi’ne yükselmek için etkin bir kadro kuran, 14 sporcusunun da tamamı hazır olan Kağıtspor’un yeni transferleri arasında Efeler Ligi sporcuları da yer alıyor. İzmit menşeili 6 sporcu ile de dikkat çeken Kağıtspor’un hedefi mutlak şampiyonluk olacak.