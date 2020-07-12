“Biz bir kaza geçirdik, pert olduk ama toparlayacağız”

Kartepe’de bulunan ve kurulduğu yıl Türkiye’nin en büyük dondurulmuş pasta tesisi olan BEŞÜZZİ Pasta’nın kurucusu Çetin Vuraloğlu, şirketini devretmiş ve kayıplara karışmıştı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TEPAV iş birliğiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışmasında ilk 100’e giren BEŞÜZZİ Pasta’nın Kurucusu Çetin Vuraloğlu; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nun da katıldığı törende ödül almıştı. Türkiye’ye dönen Vuraloğlu ilk olarak gazetemize konuştu; “Borçlarımı ödemeye başladım. Zamanı gelince herkesin borcu ödenecek” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FABRİKASINI KURDUK”

Kimsenin yatırım yapmadığı bir dönemde, yaklaşık 4 milyon yatırım yaparak Türkiye’nin en büyük pasta fabrikasını kurduk. Bu pasta fabrikasını kurarken yüzde 55 öz sermaye yüzde 45 borçlanmayla yaptık. Dünya standartlarında da bu böyledir. Borçlanmanın yüzde 35’i banka, yüzde 15’i de uzun vadeli çekler vesaireydi. 2017’den 2018’in sonuna kadar çok iyi yönettik. 2018’in üçüncü çeyreğinde ülkemizde çıkan ekonomik kriz bizi ciddi manada etkiledi.

“HAMMADDE ZAMLANDI”

Bizim hammadde girdilerimizin yüzde 80’i yurt dışı bağlantılı girdiler. Üretim her ne kadar Türkiye’de olsa da hammadde yurt dışından geliyordu. Bu ürünlerin tamamına minimum yüzde 62 zam geldi. Örneğin, Kahve Dünyası markası adı altında olan Altın Çikolataya ben 2 milyon Türk Lirası ödeme yaptım, çikolata alabilmek için. Çikolata fiyatı; atıyorum 10 TL’ye anlaşmışım, yüzde 60 zam gelmiş 16 TL’ye yükselmişti. Ve o firma benim ona ödediğim parayı bana iade etti ve o dönem bana çikolata vermedi. Bir yandan vadeli alımları öderken bir yandan peşim mal almaya çalışıyorduk. Resmen kitlendik.

“TOPLAM BORCUM 11.5 MİLYONDU”

Her ay 250-300 bin liralık çikolata alıyorduk. Cirolarımız ufak rakamlar değil ki. Biz yıllık 50 milyon ciro yapıyoruz 50 milyonluk bir şirketin ne kadar borcu olur. Benim Toplam çek ve elden borcum 6 milyondu. Bankalara olan ana para borcum 5.5 milyon lira. Benim toplam borcum 11.5 milyon. Şirketin toplam borcu 11.5 milyon. Ve bu borç vadeye yayılmış bir borç. Benim cirom ise 40 milyon 50 milyon. Yüzde 23’e tekâmül eden bir borç yapılanmasından bahsediyoruz. Çok iyi yönettiğim bir anlayıştan bahsediyoruz. Ama o gün biz bunu anlatamadık aktaramadık. İş nedeniyle bir süre yurt dışında kaldım ama pandemi den önce Türkiye’ye geldim ve 6 aydır da buradayım.

Peki nasıl battınız yani ne oldu da büyü bozuldu ve göz bebeğiniz olan firmayı ellerinizle teslim ettiniz?

Biz ürettiğimiz malın yüzde 80’ini marketlere veriyoruz. Ulusal zincirlere veriyoruz. Biz bu firmalara ham madde girdimizin yüzde 40-60-70 artığını söyledik. Bunun toplam ortalaması yüzde 32’ye tekabül ediyor. Aylık 1 milyon 300 bin TL zarar ediyoruz diyerek zam yapın dedik. Karşılık göremedik. Bize “Devletin çıkartmış olduğu enflasyon topyekûn mücadele kapsamında devlet bizi denetlediği için zam yapamıyoruz. Zam yapamadığımız içinde size zam veremeyiz” dediler. Onlara size mal göndermeyi keseceğim dediğimde, “Bizimle anlaşmanız var mal göndermeyi kesersen cezai yaptırımları göze almalısın” dediler. En küçük cezai yaptırım ise 200 bin Euro’dan başlıyor. Varın gerisini siz düşünün. Ve mecburen mal vermeye devam ettim. Toplamda 1 yıl boyunca 12 milyon zarar ettik. Dişlinin bir halkası kopmuş oldu.

ORTAK ARAMAYA BAŞLADIK

Toplamda 180 kişinin çalıştığı bir tesisti orası. Zarar etmeye başlayınca duran varlıklarımızı nakde çevirdik. Yabancı yatırımcı baktık. Ancak anlaşamadık. Bu süreçte BEŞÜZZİ’ninşuan ki işletmecisi Sezgin Çalışkan denen arkadaşa hiçbir kuruş para almadan şirketi devrettik

Neden?

Bizim geçmişe dönüm 2-2,5 milyon bir bankaya borcumuz vardı, birde 20 milyonluk bir yatırım yapmıştık, onun ödenmesi lazımdı. İşletmenin yürümesini istiyorduk, müşteri çeklerini verdim, ham maddelerini verdim. Bütün borçlar adım adım ödenecek diye verdik. Ancak daha sonra Sezgin Bey, borçları ödeyeceğine borçlu olduğumuz kişileri bizim üzerimize saldı. Bana ait olan ancak kendisinin ödemesi gereken borçları yine ben ödemek zorunda kaldım. Ben borçlarımın ödenmesi için firmayı devrettik.

Borçlarınızı ödeyebilecek misiniz?

“BÜTÜN ALACAKLILARIMA SESLENİYORUM”

Birçok borçlarımız ödendi. Biz ödedik, onlar da ödedi benim toplamda piyasaya olan borcumun yüzde 25’lik kısmı kaldı. (Bankalar hariç) buda bütün alacaklarıma sesleniyorum. Pandemi sürecinde dünyanın durmuş olduğu bir dönemde biraz daha sabretsinler istiyorum. Kimsenin bir kuruş parasını yiyecek bir zihniyete ve mideye sahip değilim. Mağdur edildik. Günü gelgeldekinde herkesin borcunu öderiz. Biz mağdur edildik, bize bu mağduriyeti yaşatanlar bizden daha kötü durumda şu an. Bu kentte yaşıyor ve başımıza gelenleri anlatıyoruz. Anlayışla karşılayanlar var. O dönemde burada olamadığım için serzenişte olanlar var. Onları da haklı buluyor. Hakkımda açılan davalar var, ödemelerini yaptıklarımız çekiyorlar.

“DAVA AÇTIM”

BEŞÜZZİ Pastanın yeni sahibi Sezgin Beyle davalığız. Suç duyurusunda bulundum. Fabrikayı vermeme rağmen ücretini alamadığım için davacı oldum.

“YURT DIŞI YATIRIMI”

30 yıla yakın bir pastacılık tecrübem var, unlu mamuller sektöründe birçok alanda kimsenin hayal edemediğini biz hayata geçirdik. Allaha şükür bilgi birikimimiz var. Ama bugün Türkiye’de firma sayısı çok arttı. Yurt dışında yapmak istedik. Katar’da bulunan bir arkadaşım ile görüştük. Katar çok küçük bir ülke, 700 bin yerli halk var. 2.5-3 milyon nüfusa sahip bir ülke. Kısa vadede bu işin orada olamayacağını düşürdüm ve geri döndüm. İlerleyen süreçte Ortadoğ’da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Yine gıda sektöründe bir şey yapacağız.

Pesi şu an nasıl geçiniyorsun?

Bizim sadece pastacılık işimiz yoktu. Bunun dışında İstanbul merkezli satış pazarlama şirketimiz vardı. 2016’da kurmuştuk. Şimdi 10’a yakın firmanın danışmanlığını yapıyoruz. Satış pazarlama, kurumsal kimlik ne varsa a’dan z’ye yapıp, eksiklerini tamamladıktan sonra dünyaya pazarlıyoruz. Kocaeli’de de müşterilerdiniz var. Başka illerde de. Portföyümüzde Türkiye’nin en iyileri arasında olan firmalar da var. Hayatımızı oradan idame ettiriyoruz.

Kocaeli ya da Sakarya’da yeniden bir pasta fabrika açmayı düşündün mü?

Türkiye’de bu işi bir daha düşünmüyorum. Zirvede bırakmak istiyorum. Türkiye’de olabilir ama çok emek vermek lazım. Rekabet arttı, karlılık düştü, ahlak değerleri azaldı, para kazanma hırsı arttığı bir yerde artık zor. Kalite ve insan sağlığına değer vermezsen kazanırsın. Bizim hayat anlayışımızda çocuğumuza yedirmeyeceğimiz şeyi üretmeyiz ve başkasına yedirmeyiz, satmayız. Ben ahlaksız, kişiliksiz, karaktersiz bir kişi olsaydım o ürünün içerisine başka şeyler koyar çok para kazanırdım, o zincir marketlerde de zarar etmezdim. En basitinden, içerisine domuz jiletini koyardım, kilosu beş lira. Ben alıyorum jiletinin kilosunu 100 TL’ye Sadece her ay 190 bin lira jiletinden kazanırdım.

“İNSANLARIN GÖZÜNDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİRİM AMA…”

Bugün insanların gözündeki değerimiz düşmüş olabilir ama bizim asıl amacımız insanların gözünde değerimizin düşmesi değil önemli olan insan sağlığına zararlı bir ürün üretmemek ve o vebali almamak. Yaratıcımın gözünden düşmeyeyim o bana yeter. Bir sorunla karşı karşıya kaldık, aldatıldık ayan beyan her şey ortada, aldığım bir para varsa iddia eden biri varsa belgeli şekilde iddia etmesini istiyorum, edemiyorsa da onu Allaha havale ediyorum.

“İŞİN ÖZÜ”

Bu olayı şöyle özetlemek isterim. Ben bir trafik kazası geçirdim, araç pert oldu. Ben yaralı şekilde yoğun bakımdayım. Ama ayağa kalkacağım ve tekrar koşmaya başlayacağım.