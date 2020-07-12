Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Tem 2020 - 09:40- Gündem G: 12 Tem 2020 - 09:45

Büyükakın, "OSB'ler için nitelikli personel yetiştireceğiz"

Başkan Büyükakın, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile Tersaneler Komutanlığı’nın yanı sıra ASELSAN ile stratejik işbirliğine giden İMES OSB yönetimini ziyaret etti.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, ürettiği bir milyar dolarlık katma değerinin yanı sıra 340 milyon dolar ihracat kapasitesiyle ülke ekonomisine büyük bir katkı sunan Dilovası Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve beraberindeki heyeti ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de yer aldığı birliktelikte, İMES OSB’nin çalışmaları ve üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve ekonomisine katkı sunan OSB’lerimizin nitelikli personel ihtiyacına dönük adımlar atacağız. KO-MEK vasıtasıyla sanayicimizin aradığı mesleklerde ve yetkinlikte insan kaynağı için kurslar açacağız” dedi.

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

51 farklı alanda ürün grubunun üretildiği, toplam ithalat miktarı cirosunun ortalama %29’u ve ihracatın ciro içindeki payı %34 seviyesinde olduğu İMES OSB’yi ziyaretinde Başkan Büyükakın, Bölge Müdürü Onur Kesici ve Teknolojik Dönüşüm ve İş Geliştirme Sorumlusu Aykut Ulgar’dan detaylı sunum aldı. İnşaat ve madencilikte kullanılan makinalar, aksan ve parçalar, demir çelik sanayi malzemesi ve plastik parçaların işletmeler tarafından üretilen ürün gruplarının başında geldiği bilgisini de alan Başkan Büyükakın, OSB bünyesinde istihdam edilen personel sayısının sekiz bine yaklaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

“YENİ BİR ENDÜSTRİ ÇAĞININ BAŞLANGICINDAYIZ”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, “İMES OSB olarak altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladık” diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a bilgi aktardı. Küçükay ayrıca şunları söyledi: “Firmalarımızın katma değerli üretimine destek olmak amacıyla AR-GE ve İnovasyon çalışmalarına öncülük ederek sanayicilerimizin üretim, dağıtım ve pazarlama süreçlerini geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Yeni bir endüstri çağının başlangıcındayız. “Endüstri 4.O” sanayi dönüşümünün getireceği dijital dönüşüme adapte olmak ve bu dönüşümün bir parçası olmak zorundayız. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların başında dijital arşiv geliyor. Bilgiye ve belgeye erişim kolaylığı ve güvenli saklama özelliği olan dijital arşiv çalışması ile dijital mirasımızı oluşturduk. Bunların yanında SCADA sistemi ile sayaç okuma ve fatura hizmetlerimizi dijitalleştirerek uzaktan sayaç okuma ve elektronik fatura ile kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlıyoruz.”

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ROLÜ KONUŞULDU

Envanter çalışmalarına büyük önem verdiklerini, firmaların var olan ekonomik kapasitesinin ölçülmesine ve geliştirilmesine yönelik çalıştıklarını da dile getiren İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Küçükay, “Geçtiğimiz yıl KOSGEB tarafından finanse edilen 24 projenin 17 tanesi bölgemizdeki firmalarca gerçekleştirildi. Bunun yanında Kocaeli’de Stratejik Ürün Destek Yatırım programından yararlanan ilk firma bizim firmalarımızdandır. Savunma Sanayi alanında ciddi çalışmalar yürüterek bölgemizin savunma sanayine entegrasyonu konusunda öncü adımlar attık. Envanter çalışmamız ile anametal, otomotiv yan sanayi ve makine sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren bir Organize Sanayi Bölgesi olduğumuz için savunma sanayi alanında rol alabilecek yapıda olduğumuzu gördük” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Üretime ve istihdama dönük yapılan her projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü desteğini aldıklarını da dile getiren Küçükay, bu nedenle Başkan Büyükakın’a özellikle teşekkür etti. İMES OSB’nin çalışmaları arasında yer alan özellikle Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile Tersaneler Komutanlığı ve ASELSAN ile stratejik işbirliğine gidilmesini çok değerli bulduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, ASELSAN ile ortak çalışmalar yürüterek geniş çaplı organizasyonlar gerçekleştirilmesinin önemine değinmeyi de ihmal etmedi. İMES OSB yönetim kuruluyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “İstihdama katkı sunan, üretim yapan, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine katkı veren tüm yatırımcılarımıza destek olmak için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz. İstihdamın oluşmasında ve nitelikli çalışan ihtiyacına da eğitim desteklerimizle katkı sunacağız. Yatırımcının yanında olmaya, gençlerimizin meslek sahibi ve nitelikli aranan insan olması için adım atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, Başkan Büyükakın daha sonra OSB Taksi durağını da ziyaret ederek taksici esnafına bereketli işler diledi.

12 Tem 2020 - 09:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

YAFA İnşaat A.Ş. olarak İzmit projemizde değerlendirmek üzere; - Mobil Vinç, Greyder, Silindir, Beko-Loder ve - Lastikli Loder operatörleri, - Bet...

0533 382 15 64

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

CHP Başiskele mahalle temsilcileriyle buluştu mask
CHP Başiskele mahalle temsilcileriyle buluştu
Ülkücülere iade-i ziyaret mask
Ülkücülere iade-i ziyaret
Başiskele’de yol ve kaldırım çalışması mask
Başiskele’de yol ve kaldırım çalışması
DEVA Partisi Yeneroğlu, avukatlık kanunu hakkında basın açıklaması mask
DEVA Partisi Yeneroğlu, avukatlık kanunu hakkında basın açıklaması
Romanlar için kültür evi geliyor mask
Romanlar için kültür evi geliyor
Derince ve Körfez’de temizlik düzenli yapılıyor mask
Derince ve Körfez’de temizlik düzenli yapılıyor
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti! mask
AKP’li Büyükşehir ve İzmit Meclis Üyesi istifa etti!
Eski eşini ve kaynanasını öldürdü mask
Eski eşini ve kaynanasını öldürdü
Körfez'de 5 apartman karantinaya alındı mask
Körfez'de 5 apartman karantinaya alındı
Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti mask
Karantinadaki otobüs şoförü intihar etti
KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi mask
KOÜ öğrencisi hakkında AYM kararını verdi
Çocuğu kurtarmak isteyen 12 kişi öldü mask
Çocuğu kurtarmak isteyen 12 kişi öldü

GALERİ

50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor mask
50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı mask
Tüm koltukları doldurmak istedi otobüste isyan çıktı
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi mask
Konuşamayan adamın yakın dostu görenleri şaşkına çevirdi
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın mask
Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı mask
Yangın merdivenine kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL