İl başkanları Ayasofya kararından memnun

Ayasofya’nın cami olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi kararının ardından Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararın ardından yaptığı ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında, tüm camiler gibi Ayasofya’nın da kapılarının herkese açık olacağını ifade etti. Ayrıca 24 Temmuz’da Ayasofya’nın ibadete açılacağı da duyuruldu. Konuşmaların ardından geçtiğimiz gün cami önünde yoğun kalabalık oluşturulurken ilk ezan da okundu. Ülkede bu durum olumlu karşılanırken konuyla ilgili ilimizde bulunan il başkanları alınan kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

ELLİBEŞ: KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞECEK

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş alınan karar ile ilgili, “Milletimiz 86 yıldır bugünü bekliyordu. 24 Kasım 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii’nin statüsü uzun yıllar boyunca milletimizin gönlünde derin bir yara bırakmıştır. Toplumsal talep ve karşılığı hiç bitmeden devam eden bu tartışma milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti sayesinde nihayet sonuca bağlanmıştır. Ayasofya’nın medeniyet tarihimizde yeri yalnızca camiden ibaret değildir. İslam coğrafyasındaki kardeşliğin pekişmesine vesile olacaktır” dedi.

YILDIZLI AÇIKLAMA YAPMADI

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Açıyorsanız açarsanız. Bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok" ifadeleri nedeniyle açıklama yapmayacağı öğrenildi.

ÜNLÜ: MUAZZAM BİR KARAR

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Ayasofya Camii mukaddes bir emanet, mazisi İstanbul’un fethine dayanan kutlu bir mabettir. Fethi sembolümüz olmakla birlikte 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya’nın 24 Kasım 1934 tarihinde müzeye dönüştürülmesine müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir. Nihayetinde Danıştay 10.Dairesi muazzam bir karara imza atmıştır. Bizler Danıştay 10.Dairesi’nin kararından ziyadesiyle memnunuz. Müslüman Türk Milleti’nin arzusu karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamdolsun ardında kadar açılarak, tertemiz alınların secde ile buluşması sağlanmıştır. 86 yıllık hayalimiz gerçekleşti” dedi.

YILDIZ: GAYRET GÖSTERENLERİ TEBRİK EDİYORUZ

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz İzmir Milletvekilimiz Musavat Dervişoğlu, İstanbul’un Fethi’nin sembollerinden biri olan Ayasofya Camii’nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Meclis Başkanlığı’na bir Meclis araştırması önergesi verdi. MHP ve HDP’nin çekimser AKP’nin ise ret oylarıyla önerge kabul edilmemiş olsa da sonrasında Danıştay'ın iptal kararı ile Ayasofya Camii'nin tekrar toplu ibadete açılması bizleri ülkemiz, milletimiz ve kutsal değerlerimiz adına mutlu etmiştir. Gayret gösteren tüm yetkilileri tebrik ediyor, alınan kararın ülkemize ve İslam alemine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

MUTLU: DANIŞTAY KARARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu ise, “Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır. Burada, Ayasofya konusunu bu milletin gündeminde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yarım asırdır bu mücadeleyi veren Milli Görüş Hareketi mensupları başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.