İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, İzmit sahilinde denetim gerçekleştirdi. Havanın sıcak olması nedeniyle sahile akın edenlere, kimlik kontrolü yapıldı. Polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmasını isterken, maske takmayan 7 kişiye de toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 kişiye de ceza kesildi.
Öte yandan denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı. Trafik ekipleri, 13 sürücüye de kural ihlalinden toplam 22 bin 862 liralık ceza keserken, 2 araç ise trafikten menedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmit Li - Gündüz veya gece yeterli mesafe varken veya etrafında kimse yokken maske neden takılır biri açıklasın.. bu sıcakta sırılsıklam olan maskenin korumasını kalıyor, biri yanıza gelince veya bir kapalı alana girişte daha koruyucu değilmi? Yoksa yerden ıslanmış maske korumak yerine daha da hasta etmeyecek mi?
Özgür - Seka Park'ta gündüzde durum aynı maskeyi ağzına burnuna değil boynuna, koluna takan cebine, çantasına koyan çok maskeyi yanında hiç taşımayanda çok bir gün yakalanacaklar virüsüde polisi de her şekilde haberleri yok. Acile sivil polisler bu tarz yerlerde kontrolleri gece ve gündüz arttırsınlar...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.