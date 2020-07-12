İzmit sahilinde maske takmayanlara ceza 

İzmit Li - Gündüz veya gece yeterli mesafe varken veya etrafında kimse yokken maske neden takılır biri açıklasın.. bu sıcakta sırılsıklam olan maskenin korumasını kalıyor, biri yanıza gelince veya bir kapalı alana girişte daha koruyucu değilmi? Yoksa yerden ıslanmış maske korumak yerine daha da hasta etmeyecek mi?