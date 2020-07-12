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12 Tem 2020 - 11:34- Gündem G: 12 Tem 2020 - 11:41

Kadınlar: Çocuk istismarcılarını affetmeyin

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformu, Belediye İş Hanı önünde düzenlediği basın açıklamasında, “Çocuk cinsel istismarcılarına yönelik af girişimlerinden tamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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279 kadın örgütünün imzacısı olduğu TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformu bugün Belediye İş Hanı’nda bir araya gelerek hem İstanbul Sözleşmesi hem de çocuk istismarı faillerine af getirilmesi konusunda basın açıklaması gerçekleştirdi.

“NÖBETİMİZ SÜRÜYOR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kadın örgütleri olarak çocuk cinsel istismarı suçunu düzenleyen TCK’nın 103. maddesi ile ilgili af girişimlerini kaygı ile izliyoruz. Bu konu, İnfaz Yasası Nisan ayında TBMM’de görüşülürken gündeme geldiğinde öğrendik ki, 13 yaşındaki kız çocuklarına istismardan yargılanan ve hatta mahkûmiyet kararı kesinleşip cezaevine konmuş kişilerin resmi nikah yapıldığı takdirde serbest kalmaları, bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde cezanın tamamen ortadan kalkması, cinsel istismar gibi ciddi bir suçun cezasız bırakılması hedefleniyordu. Affın da 15 Temmuz’da meclis kapanmadan önce çıkacağı açıklanmıştı. Bu nedenle, kadınlar olarak meclis açık kaldığı sürece gece yarılarına dek süren yasamayı izleme nöbetimiz sürüyor, sürecek.

“BU SÖYLEMLERİNİZE SON VERİN”

Çünkü 2016 yılında bir gece yarısı birkaç milletvekiline verdirilen bir teklif ile bu af çıkarılmak istenmişti. Kadınlar olarak o günden beri bu konunun gece nöbetçileriyiz.  Bu gibi açıklamaların, şiddet uygulayan erkekleri teşvik etmek; şiddete maruz kalan birçok kadının devlet mekanizmalarına başvurma cesaretlerini kırmak; yargı ve kolluğun görevlerini yerine getirmesine engel olmak gibi olumsuz sonuçları olacak. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılığı körükleyen bu söylemlerinize son verin.

“5 YILLIK STRATEJİ BELGESİ ÇIKARILMALI”

Af söylentisi çeşitli kişi ve kurumların, kız çocuklarının evlendirilme yaşının 12 hatta 9 olabileceği yönündeki propagandalarının sürüp gitmesine neden oluyor. Bu af girişimi ertelenmekle kalmamalı; bir daha asla gündeme gelmemek üzere ülkenin gündeminden tamamen çıkartılmalı. Çocuk yaşta zorla evlendirmeleri ve çocuk istismarını önlemesi gereken ama aksine teşvik eden, kolaylaştıran ya da göz yuman tüm sorumlular cezalandırılmalı, kamu görevlileri ise görevlerinden alınmalıdır. 5 yıllık bir Çocuk Yaşta Zorla Evlendirmeler ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı çıkartılmalı; daha önce çıkartılan planlar uygulanmalı, yeterli bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi sağlanmalıdır.

Çocuk cinsel istismarcılarına yönelik af girişimlerinden tamamen vazgeçin ve bunu kamuoyuna derhal ilan edin. İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasası’nı karalamaktan vazgeçin. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti durdurun. Kadınların kazanılmış haklarını tehdit etmekten vazgeçin.”

12 Tem 2020 - 11:34 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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