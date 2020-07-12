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12 Tem 2020 - 12:01- Gündem G: 12 Tem 2020 - 12:07

Uzmanlar uyardı: 2 ay çok kritik

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, toplum olarak 'Virüs bitti, her şey normale döndü' yanılgısına düşüldüğünü dile getirerek önümüzdeki 2 aylık süreci iyi değerlendirmeliyiz ifadelerini kullandı. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise sonbahara hazırlıklı olmalıyız uyarılarında bulundu.
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'Eylül ortasına kadar toplum olarak en disiplinli şekilde kurallara uyarsak vaka sayısı 100'ün altına iner. Önümüzdeki iki aylık süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor' derken İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise 'Son 40 günlük süreyi, yaz fırsatını iyi değerlendiremedik. Önümüzdeki 40 günü iyi değerlendirip, 100 vaka sayısının altına düşmek bizim elimizde' ifadelerini kullandı.

YANILGIYA DÜŞTÜK

120 günlük tabloyu şöyle değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şunları söyledi; 'Yeni normalleşme dediğimiz sürece girerken, toplum olarak 'Virüs bitti, her şey normale döndü' yanılgısına düştük. Maske ve sosyal mesafede uyarılarımıza rağmen aksamalar olduğunu görmeye devam ediyoruz.

Düğün, asker uğurlama, taziye, hasta ziyareti gibi bazı alanlarda sıkıntılarımız var. Özellikle 20-30 yaş gençlerimiz virüsten etkilenmeyeceklerini düşünüyorlar ama bu son derece yanlış bir algı.

Sosyal mesafe ve maske kuralını AVM'ye girerken uygulayıp taziye evinde veya misafir ağırlarken uygulamadığımız noktada sıkıntılar baş gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kuralının her alanda uygulanması gerektiğini öğrenmediğimiz sürece vaka sayıları bir türlü istediğimiz rakamlara gerilemez.'

TOPLU ORTAM RİSKTİR

'Her toplu ortam risklidir. Mesafe ve maske kuralına uyulmadığı noktada ciddi sıkıntılar yaşarız' diyen Prof. Dr. Kara, şu bilgileri paylaştı: Dünyanın en basit kuralını söylüyoruz, 'Maskeni tak, insanlarla aranda 1.5 metre mesafe bırak.' Bir de İstanbul başta olmak üzere nüfus yoğunluğu çok yüksek kentlerimiz var.

Kalabalık kentler salgını yönetme açısından ciddi engeller çıkartıyor. Akdeniz toplumu olmanın da getirdiği alışkanlıklar söz konusu. Sosyal teması seviyoruz. Bu durum İspanya ve İtalya için de geçerli. Son iki, üç gündür yeni vaka sayısında azalma eğrisi söz konusu. Eylül ortasına kadar toplum olarak en disiplinli şekilde kurallara uyarsak vaka sayısı 100'ün altına iner.

Bizim hedefimiz Temmuz ortası bu rakamı yakalamaktı. Sonbahar, solunum yolu enfeksiyonları başlayacak. Önümüzdeki iki aylık süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Virüsün dezavantajlı diye tanımladığımız yaz dönemini, en az hasar ve kurallara uyarak geçirmek yerine günlük vaka sayısı maalesef sabitlenmiş seyrediyor.'

SONBAHARA İYİ HAZIRLANMALIYIZ

Dört aylık tablo ve geleceğe ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy öngörülerini şöyle anlattı: 'Önümüzdeki iki aylık süreci iyi değerlendirip, sonbaharda başlayacak olan grip sezonuna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Grip sezonu başladığında, tablo daha kötüye gidebilir.

Şayet Kovid-19 vakaları azalmaz, üzerine yoğun bakımlık grip hastaları eklenirse, sağlık hizmeti sunan kurumlar zorlanabilir. Şimdiden kişisel önlemlerimizden taviz vermeden, disiplinli davranmak zorundayız.

Mayıs sonunda yakaladığımız tabloyu ne yazık ki normalleşme döneminde kaybettik. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları olanca güçleriyle çalışıp mücadele verirken, maalesef bir kesim vatandaş maske takmamakta, sosyal mesafe uyarılarını dikkate almamakta. Kovid-19'un yayılımı devam ediyor ve bir türlü baskılanamıyor.

Bu durumda biraz da vatandaşımız aynaya bakıp kendini sorgulayacak. Son 40 günlük süreyi, yaz fırsatını iyi değerlendiremedik. Önümüzdeki 40 günü iyi değerlendirip, 100 vaka saysının altına düşmek bizim elimizde. Toplu ulaşımda yüzde 90 uyduğumuz maske kuralına diğer alanlarda uymuyoruz. Dört aylık tablo istediğimiz gibi olmadı. Hedef Temmuz ortasında 100-150 vakanın altına düşmekti. İstanbul'da sayı yüksek derken, bazı Anadolu şehirlerinde yoğun bakıma alınan hasta sayısında artış yaşanıyor.'

12 Tem 2020 - 12:01 - Gündem

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