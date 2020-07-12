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12 Tem 2020 - 12:36- Gündem G: 12 Tem 2020 - 12:37

Yüzde 50 hibeli seralarda yüzler gülüyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli seralarında yetişen ürünler çiftçinin yüzünü güldürürken köylünün ekonomisine katkı sunuyor
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Son günlerin popüler gündem maddelerin başında sağlık geliyor. Sağlıklı bir bedene sahip olmanın yolu da uzmanların tavsiyelerine kulak vermek ve sağlıklı besin tüketmekten geçiyor. Hal böyle olunca tarım uygulamalarının metodu ve şekli de değişim geçiriyor. Daha sağlıklı ve organik ürünlere ulaşma çabasının arttığı günümüzde üretici de daha fazla ürünü piyasaya sürmenin yollarını arıyor. Böylelikle çiftçi sürümden kazanırken tüketici de daha uygun ve sağlıklı ürüne ulaşma imkanı buluyor.

DAR ALANDA VERİMLİ ÜRETİM

Kırsal kalkınmayı her alanda sağlamak için kolları sıvayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı destekleriyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında verilen yüzde 50 hibeli seralarda çiftçinin yüzü gülüyor. Daha küçük alanda daha fazla üretim imkanı sağlayan seralar çiftçiye kolaylıklar sağlarken işgücünü azaltmasının yanında ekonomik girdilerin azalmasına da katkı sunuyor. Çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve gıda arzının sağlanması amacıyla sunulan destekle yüksek verimli ürünler elde edilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında seraları kar, dolu, yağmur ve fırtınadan zarar gören çiftçilere de sera naylonu desteği veriyor.

“PROJELER GÜZEL, ARTIRILMASINI İSTİYORUZ”

Yüzde 50 hibeli sera projesini elzem bulduğunu vurgulayan Kandıra Döngelli Mahalle Muhtarı Barış Yaşar, “Bu proje sayesinde çiftçilerimiz tezgahlarında doğal ürünler satmaya, evlerinde doğal ürünler yemeye ve yedirmeye başladılar. Bu ve benzeri projelerin devam ettirilmesini hatta artırılmasını arzu ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin toprak analizi, ceviz fidanı dağıtımı, tohum dağıtımı gibi çok sayıda desteği var. Çiftçilerimiz ve mahalle halkı adına bizlere bu destekleri veren başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇİFTÇİ OK: ÇOK MEMNUNUZ

Seracılık yapan Mehmet Ok ise Büyükşehir destekli yüzde 50 hibeli seraların içerisinde domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirdiklerini belirterek, toplamda 640 metrekarelik alanda tarımsal faaliyet gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destek çok güzel” diyen Ok, “Çok memnunuz. Seralardan ürettiğimiz ürünlerimiz kendimiz satıyoruz. Belediyemizin verdiği desteklerin devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

12 Tem 2020 - 12:36 - Gündem

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