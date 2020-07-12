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12 Tem 2020 - 12:37- Gündem G: 12 Tem 2020 - 12:38

Darıca’nın dev spor salonunda iç mekan işleri hızlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun dış mekanları ve cephelerinde traverten kaplama işleri başladı
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Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Darıca’daki ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunun dış mekanlarına ve cephelerinde traverten kaplamasına başlandı. İç mekanların inşaatında da hızla ilerleyen ekipler,  epoksi (yüzeyin düz olması için kullanılan ve hızla beton gibi sertleşen bir yapı malzemesi) zemin kaplamasının alt katmanlarının imalatına devam ederken asma tavan işlerine başladı. 

DIŞ CEPHELER TRAVERTENLE KAPLANIYOR

Spor kenti Kocaeli yolunda emin adımlarla projelerini bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da dev bir spor salonu inşa ediyor. Dış cephesi tamamen şekillenen yapının, dış mekanları ve cephelerinde traverten kaplama işine başlandı. Baffle asma tavan imalatına devam eden ekipler, asma tavanların saten alçı sıva işini yapıyor. Çevre duvarı ve kazısını da sürdüren Büyükşehir ekipleri, paslanmaz çelik korkulukların, bina içi aydınlatma armatürlerinin montajına ve Pvc döşenme kaplamasına başlayacak.

PEK ÇOK SPORUN YAPILMASINA İMKÂN VERECEK

Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak.  Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,  güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.

12 Tem 2020 - 12:37 - Gündem

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