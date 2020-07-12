Aslı Enver: Ay ben ne yaptım?

Barınakta çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Aslı Enver, takipçilerine ‘Satın alma, sahiplen' mesajını verdi. Barınaktaki sevimli dostlarına mama götüren ünlü oyuncu, sahiplendiği Bambi'nin bakımıyla da bizzat kendisi ilgilendi. Bambi ile yakından ilgilenen güzel oyuncu Aslı Enver, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının takdirini kazandı.