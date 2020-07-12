Ayasofya için lazerli düzenleme

Danıştay kararıyla ibadete açılan Ayasofya'da namaz esnasında mozaik ve fresklerin yüz kısmının lazer ışıkla karartılacağı iddia edildi.
Hürriyet gazetesinin haberinde; 'Namaz esnasında mozaik ve fresklerde kullanılması planlanan lazer ışıklar sadece yüz kısımlarını kapatacak. Örneğin bir figürün kanatlarının açık, yüz kısmının ise karartılması planlar arasında yer alıyor. Bunun için özel bir sistem üzerinde titiz bir çalışma yürütülüyor.' ifadesi kullanıldı.
Haberde şunlar kaydedildi:
"Diyanet İşleri ve Kültür Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ayasofya’ya İmam ve müezzinlerden oluşan 5 kişilik kadro atanacak. İngilizce bilen imamların Ayasofya’da tıpkı Kültür Bakanlığı yetkilileri gibi turistlere bilgi verebilmesi de planlanıyor."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.