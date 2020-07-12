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12 Tem 2020 - 20:00- Gündem G: 12 Tem 2020 - 14:47

İzmit Belediyesi 100 günde 350 yapı yıkacak!

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, imar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işi için ihaleye çıkıyor. Yaklaşık 350 yapının çoğunluğunu yıkım işi oluştururken, bazı yapılar ise projeye uygun hale getirilecek. Öte yandan ihale şartları arasında eşyaların tahliye edilmesi de var.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, imar mevzuatına aykırı yapıların yıkım işi için ihaleye çıkıyor. İhale 14 Ağustos 10.30’da Fen İşleri Binası Toplantı Salonu’nda yapılacak. Yapıların yıkım işinin yer tesliminden itibaren 100 takvim günü olarak belirtildiği ihalede yapıların yıkılması ile ilgili detaylar da yer aldı. Söz konusu işte, yıkımlar neticesinde ortaya çıkacak moloz ve inşaat atıklarının kaldırılması, moloz döküm sahalarına nakledilmesi ve işgalli binaların eşyadan tahliye edilmesi olacağı da belirtildi.

GEREKİRSE KOLLUK KUVVETLERİNE BAŞVURULACAK

Yıkım kararı olan binaların eşya ve vatandaştan tahliye edilmesiyle ilgili olarak işin elektrik, su, doğalgaz ve telefon bağlantısı kesildikten sonra olacağı belirtildi. Yıkım sırasında vatandaşların mukavemet göstermesi durumunda gerekli yerlere ve kolluk kuvvetlerinin temini için resmi yazışmaların idare tarafından yapılacağı da detaylar arasında yer aldı. Tespit edilen yaklaşık350 yapı hakkında encümen kararları ve durumu hakkında edinilen bilgilere göre bazı yapıların projeye uygun hale getirileceği belirtilirken, çok sayıda kaçak yapıya ise hem para cezası hem de yıkım işlemi uygulanacak.

NCITY’DE YIKIM

Öte yandan projede yıkımı yapılacak yerler arasında NCITY AVM’ye kaçak olarak yapılan ek ilaveler için 13 bin 984 TL para cezası ve ek ilavelerin yıkımı ile 2012 yılında çıkan yangının ardından yapılan tadilat çalışmasında yangın öncesi halinden farklı olarak 3. katının projeye uygun hale getirilmesi ve 557 bin 196 TL para cezası verilmesi kararı da var. Ayrıca İzmit’te bazı kafelerin önlerinde kaçak olarak yapılan sundurma nedeniyle birçok kafeye ceza kesilmesi yer aldı.

BELSA PLAZA’YA CEZA VE YIKIM

Kocaeli Barosu’nun bulunduğu binanın çatı katında ruhsata aykırı yapılan çalışmalar nedeniyle 550,35 TL para cezası ve projeye uygun hale getirilmesi, BELSA Plaza’da ruhsat ve ekleme aykırı proje dışı imalat nedeniyle bin 84 TL para cezası ve yıkım, eski Hayat Kız Öğrenci Yurdu’nda teras katlarının kapatılması ve yan cephenin kapatılması nedeniyle 1841,61 TL ve yıkım, Güzide Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılan kaçak ilavelerin yıkımı, dershaneler, Garanti Bankası Kocaeli Şubesi izinsiz tadilat ve ruhsat proje eklerine aykırı ATM koyulması nedeniyle 679 TL para cezası ve yıkım gibi işler de yer alıyor.

‘BARIŞ’TAN YARARLANANLAR İBRAZ ETSİN’

Bir diğer yandan listede yer alan bazı yerlerin daha önce İmar Barışı’ndan yararlandığı öğrenilirken; yetkililer, vatandaşların belgeleriyle birlikte belediyenin ilgili bölümüne gidip ibraz etmesi sonrası kararın kaldırılacağını belirtti.

İŞTE İHALEDE YER ALAN O YERLER:

12 Tem 2020 - 20:00 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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