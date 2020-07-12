Bakan fotoğraf paylaşıp uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şöyle: Bu karede, salgına karşı ÖN PLANDA 5 KİŞİYİZ. Üç arkadaş, Koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar.