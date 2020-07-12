AKP'li yöneticinin jakuzide skandal paylaşımı!

Saraç, “Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah'ın dediği olur” dedi. Video görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı, binlerce tepki geldi. İşte onlardan bazıları:
DÜN LEĞENDE YIKANAN…
* Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun.
* Allah cezanı versin senin. Dua et size oy verenler uyanmasın.
* 20 yıl sonra AKP neydi deyince bunlar gelecek akla. Diyarbakır Belediyesi'ndeki lüks banyo, saraylar, makam arabaları. Yoksullukla boğuşan bir halk ve sızlanmayın diyen yiyiciler.
* Lan fakirlere söyleyin, AKP anca sefa sürer vatandaş fakirdir demek mi istemiş kendileri burada. Biz yapsak hemen içeri atılır mıyız?
* Beyin göçü denen şey bu olsa gerek.
* Daha düne kadar leğende yıkananlar haline bak sen, görgüsüzler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.