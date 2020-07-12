AKP'li yöneticinin jakuzide skandal paylaşımı!

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Saraç, “Arkadaş grubuna attığım bir görüntüydü. Oradan yaymışlar. Esprili bir şeydi. Allah'ın dediği olur” dedi. Video görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı, binlerce tepki geldi. İşte onlardan bazıları:

DÜN LEĞENDE YIKANAN…

* Sen o fakirler sayesinde o koltukta oturuyorsun.

* Allah cezanı versin senin. Dua et size oy verenler uyanmasın.

* 20 yıl sonra AKP neydi deyince bunlar gelecek akla. Diyarbakır Belediyesi'ndeki lüks banyo, saraylar, makam arabaları. Yoksullukla boğuşan bir halk ve sızlanmayın diyen yiyiciler.

* Lan fakirlere söyleyin, AKP anca sefa sürer vatandaş fakirdir demek mi istemiş kendileri burada. Biz yapsak hemen içeri atılır mıyız?

* Beyin göçü denen şey bu olsa gerek.

* Daha düne kadar leğende yıkananlar haline bak sen, görgüsüzler.