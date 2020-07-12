İzmit Ulugazi İlkokulu ve İnkilap Ortaokulunda görev yapan emekli Matematik Öğretmeni Fahri Danalıoğlu hayatını kaybetti. Ülkücü camia tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Danalıoğlu’nun cenazesi, baba toprağı olan Kütahya Simav’a defnedildi. Danalıoğlu’nun vefatı hem eğitim hem de siyaset camiasında sevenlerini üzdü.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...