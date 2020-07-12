İzmit Ulugazi İlkokulu ve İnkilap Ortaokulunda görev yapan emekli Matematik Öğretmeni Fahri Danalıoğlu hayatını kaybetti. Ülkücü camia tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Danalıoğlu’nun cenazesi, baba toprağı olan Kütahya Simav’a defnedildi. Danalıoğlu’nun vefatı hem eğitim hem de siyaset camiasında sevenlerini üzdü.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.