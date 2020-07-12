İzmit yeşil siyaha boyandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta mücadele ederken, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen liglerden sonra, TFF’nin lider takımları şampiyonluklarını tescil etmesiyle Kocaelispor, 11 yıl sonra profesyonel liglerde şampiyon olma başarısı gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un 2. Lig'e yükselmesi nedeniyle İzmit Yürüyüş Yolu ve ilçenin en işlek caddelerini, Kocaelispor flamaları, Türk bayrakları ve Kocaelispor’un tarihi başarılarını anlatan billboardlarla süsledi. Öte yandan tramvay araçları, yolcu gemisi, üst geçitler, toplu taşıma araçları da yeşil siyah renklere büründü.
TEŞEKKÜRLER BÜYÜKAKIN
Kocaelisporlu taraftar grupları ve sporseverler, 11 yıl sonra 3. Lig'de yaşadıkları şampiyonluk heyecanını tadarken, özelikle sezon başından beri takımı yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a sevgilerini iletti. Sezon başında yaşanan transfer krizlerini çözen Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un uzun süredir kapalı olan transfer tahtasının açılması için tüm borçlarını kapatmış ve sezon içinde de birçok maçı tribünden takip etmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.