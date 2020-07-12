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12 Tem 2020 - 14:02- Spor G: 12 Tem 2020 - 14:04

Karatecilerimiz Bursa’da fırtına gibi esti

Dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonası, Bursa’da yapıldı. Sadece, fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında düzenlenen şampiyonaya 54 ilden 68 kulüp katıldı. Kocaelili sporcular ilk günden başarısını gösterdi
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Ümitler ve gençler kategorilerinde madalyaların sahiplerini bulduğu şampiyona, dü sona erdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen ve koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen müsabakalarda 104 erkek, 87 bayan sporcu mücadele etti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde ümit kategorisinde dereceye girenler belli oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan Kaynar erkeklerde altın madalyanın sahibi olurken, bayanlarda ise Şule Zeynep Arslan ilk sırayı aldı. Gençler kategorisi müsabakalarının yapıldığı ikinci günde ilk altın madalya İzmir’e gitti. Finalde Şule Azra Akbulut’u mağlup eden Menekşe Vardar, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Altın madalyanın Ankara’ya gittiği erkeklerde ise Mustafa Önder Bütüner’i yenen Görkem Aslan, şampiyonluk madalyasını boynuna astı.

REFERANS OLACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ı telefonla arayan Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, pandemi sürecinin ardından dünyada düzenlenen ilk şampiyona nedeniyle tebriklerini iletirken, organizasyon detayları hakkında da bilgi aldı. Antonio Espinos, organizasyonun dünya karatesi için de bir referans olacağını vurguladı.

12 Tem 2020 - 14:02 - Spor

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