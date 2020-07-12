Kulüp, pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmalarda, dereceye giren 80 öğrenciye ödüllerini salgın kurallarına uyarak dağıttı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri de salgın kurallarına uyularak sahiplerine verildi. Pandemi sürecinde çocuklarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Altınova Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Erdem Coşkuner, “Bu süreçte sosyal medya araçlarıyla 80 öğrencimiz ile sürekli iletişim halinde olduk. Çocuklarımızın heyecanları ve mutlulukları bizlerin motivasyonunda önemli bir yere sahip. Kulüp Başkanlığı olarak, yarışmalara katılım gösteren çocuklarımıza ve ailelerine, bizlere destek olan Altınova Vakıfbank İlkokulu Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Özel sporcuların çok özel görüntüleri
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’na bağlı ve Karamürselli sporcuların da yer aldığı Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü, pandemi sürecinde özel çocukları yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.