Derince de 2.Lig yoluna çıktı

3. Lig 2. Grup’ta bu sezon örnek gösterilen futbol kulüpleri arasında yer alan Belediye Derincespor, TFF’nin alt liglerle ilgili Play-Off kararını vermesinin ardından çalışmalara 3 günlük bir duraksamanın ardından yeniden başlamıştı. Günde 2 antrenman yapacak çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler bu akşam Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde çift kale maç yapacak ve yarın sabah 10’da kulüp otobüsü ile Antalya Belek’te kamp yapacağı Titanic Otel’e hareket edecek.

TAKTİK VE ÇİFT KALE

Derince Stadı’nda yapılan akşamki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Teknik Direktör Bülent Baturman ve futbolcuların yüksek konsantrasyonu dikkat çekerken, antrenmanın ilk bölümünde kaleciler takımdan ayrı olarak deneyimli kaleci antrenörü Rüstem İsmailoğlu gözetiminde çalıştı. Antrenman ısınma koşusu, ısınma hareketler ve istasyon çalışmaları ile başladı, taktik ve tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

TEK MAÇI BİZ KAZANMIŞTIK

Belediye Derincespor, Play-Off ilk maçında grup beşincisi Karşıyaka ile Antalya’da karşılaşacak. İki kulüp bugüne kadar tarihlerinde 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Derince rakibini Cihan Halil, Özkan Toprak, Koray Baykara ve Melih İnan’ın golleri ile 4-2 mağlup etti. Derince, Karşıyaka engelini aşarsa Erokspor-Turgutluspor eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.