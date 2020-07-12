Derince’nin kamp günlüğü bedeli: 21 bin lira

Karşıyaka ile oynanacak olan Play-Off baraj maçı için yarın akşam Antalya Belek Titanic Otel’de kampa girecek olan Sarı Lacivertli ekibin kampı el yakılıyor. Günlük 21 bin lira kamp maliyeti karşılayacak olan Derince temsilcisi 28 Temmuz’daki finale kalırsa 210 bin lira ödeyecek. Kişi başı günlük oda maliyetinin 1.000 liradan 650 liraya indirildiği öğrenildi.