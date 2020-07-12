Baturman’ı sakatlar düşündürüyor

Her futbolcusunun çok kıymetli olduğu Belediye Derincespor’da 3 futbolcunun sakatlığı Teknik Direktör Bülent Baturman’ı hayli düşündürüyor. Önceki günkü antrenmanda rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından sağ ayak bileğinden sakatlanan ön libero Rıdvan, sağ ayak baldırında batma ve çekme olan stoper Efe ve kasık sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Mesut Can’ın tedavilerine devam ediliyor. Rıdvan akşamki antrenmana çıkmazken, Efe düz koşu yaptı, Mesut Can ise takımla birlikte çalıştı ancak kendini çok sıkmamaya gayret etti.