Hakan Kuş’un hayali !..

Derince’nin Play-Off maçında rakibi Karşıyaka’da kariyerinde 98 maçı geride bırakan Hakan Kuş, dalya yaptığı karşılaşmada kupa kaldırmak istiyor. Altyapısından yetiştiği kulüpte 98 kez forma giymenin mutluluğunu yaşayan forvet oyuncusu "Tek düşüncemiz 2. Lig'e yükselmek. İnşallah bu arma altında 100. maçım kupa kaldırdığım maç olur. Onun için sıkı çalışıyoruz" diye konuştu.26 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 lig maçında 8 gole imza attı. Belediye Derincespor Hakan’ın Karşıyaka forması ile çıkacağı 99. maçında bu hayaline izin vermek istemiyor.