Şampiyonun transfer bombaları patlıyor

Kocaelispor’un gündeminde isimlerin başında hem karakter hem de futbol olarak forma giydiği her takımda sevilen, sayılan stoper Sezer Özmen geliyor. Beşiktaş alt yapısında yetişen Sezer ile büyük ölçüde anlaşıldı. Öte yandan Kocaelispor’un eski futbolcularından Berkay Samancı ile de sıcak temaslar söz konusu. 1989 İzmit doğumlu futbolcu 3 yıldır 1. Lig takımlarından Altınordu’da forma giyiyordu. Orta saha oyuncusu Berkay, son olarak 11 yıl önce Yeşil Siyahlı formayı terletti.

SARIYER’İN KALECİSİ, AFYON’NU ÖN LİBEROSU

Geçen sezon Sarıyer’in kalesini koruyan 1.90’lık Ali Türkan ile Afyon Afjetspor ile şampiyonluklar yaşayan, 2015’ten beri Ege ekibinin formasını terleten ön libero Nazmi Candoğan da Kocaelispor’un takip ettiği isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Öte yandan iç transferde de şok ayrılıkların yaşanma ihtimali bulunuyor. Bilindiği üzere futbolculardan yeni sezon peşinatlarından yüzde 30 oranında indirim istenmişti. Sözleşmesi devam eden kimi futbolcuların buna sıcak bakmadığı ifade edildi.