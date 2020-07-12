İzmit Tenis Akademisi kortlarını yeniledi

Profesyonel ve modern bir çalışma ile “Cushion Akrilik” diye adlandırılan kort zeminine kavuşan İzmit Tenis Akademisi, üyeleri için Summer Cup 2020 tenis turnuvası ile kortların açılışını yapmaya hazırlanıyor. Akademi, kurulduğu 2018 yılından bu yana tenisin herkesin oynayabileceği bir spor olduğu noktasında hizmet veriyor.

HERKES BU TENİS OYNAYABİLİR

Zorlu dönemin yaşandığı bu süreçte önemli bir yatırım yapan İzmit Tenis Akademisi kurucuları Uğur Gökhan Uluç ve Oğuz Ergün, akademilerinde Covid-19’a karşı aldıkları önlemlerin yanında İzmitli tenis severleri çok daha konforlu bir tenis oynama imkanı sağladıklarını ve bu dönemde yapılabilecek en güvenli sporun tenis olduğunu belirterek tüm çocukları ve yetişkinleri tenis oynamaya davet ettiklerini belirttiler.