Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği’nde başkan değişti

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği kurucusu ve 2 dönemdir seçilmiş başkanlık yapan Cebrail Aydın, görevini, Başkan Yardımcısı Ahmet Karagöz’e devretti. Aydın’ın yönetiminde yer alan Ahmet Kaya da istifa ederek yerlerine yedek üyelerden Vahit Kurt ile Ömer Çakmak seçilirken, dernek binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

“ONURSAL BAŞKJAN OLARAK EMRİNDEYİM”

Devir teslimde konuşan Cebrail Aydın, “Kurucusu ve artık onursal başkanı olmaktan onur duyduğum derneğimizden gördüğüm lüzum üzere görevi başkan yardımcım Ahmet Karagöz'e bugün devrediyorum. 4 yıl boyunca nasıl hizmet ettim ise bugünden itibaren de onursal başkan olarak derneğimizin emrinde olduğunu belirtmek isterim" ifadelerinde bulundu.

“YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Görevi devralan Başkan Ahmet Karagöz ise "Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan 4 yıldır beraber çalışmaktan onur duyduğum başkanım ve kardeşim Cebrail Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bizler yine onursal başkanımız ile şehrimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.