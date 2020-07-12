KYÖD’ün lokali sonbahara kadar kapalı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) sosyal tesisleri Koronavirüs tedbirleri gereğince kapatılırken, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci boyunca da açılmadı. Konuyla ilgili Dernek Başkanı Didem Turan, üyelerin endişe duymaması gerektiğini belirterek, “Şu anda sadece dernek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal tesislerimizde tadilatlar var. Belediye ve MÜSİAD ile konuşup en kısa sürede sosyal tesislerimizin tadilat çalışmalarını yapacağız” dedi.
Dernek lokalinin ne zaman açılacağı sorusuna da cevap veren Turan, “Tam olarak bir tarih söyleyemesem bile sonbahar sonu ya da kış gibi lokalimiz açarız. Dernek üyelerimizin endişelenmesine gerek yok” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.