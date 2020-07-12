KYÖD’ün lokali sonbahara kadar kapalı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) sosyal tesisleri Koronavirüs tedbirleri gereğince kapatılırken, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci boyunca da açılmadı. Konuyla ilgili Dernek Başkanı Didem Turan, üyelerin endişe duymaması gerektiğini belirterek, “Şu anda sadece dernek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal tesislerimizde tadilatlar var. Belediye ve MÜSİAD ile konuşup en kısa sürede sosyal tesislerimizin tadilat çalışmalarını yapacağız” dedi.

Dernek lokalinin ne zaman açılacağı sorusuna da cevap veren Turan, “Tam olarak bir tarih söyleyemesem bile sonbahar sonu ya da kış gibi lokalimiz açarız. Dernek üyelerimizin endişelenmesine gerek yok” ifadelerinde bulundu.