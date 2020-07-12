Mega Künefe Dünyası misafirlerini ağırlama başladı

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Petkim Park Siteleri'nde hizmet verecek olan genç girişimci iş insanları Erhan Karataş ile Tahsin Karataş'ın işleteceği Mega Künefe Dünyası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş yerinin açılışı AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Tuna, iş yeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

AİLELERE ÖZEL MEKAN

Künefe üzerine çok çeşit ürünle hizmet verecek işyeri son derece modern dizaynı ile dikkati çekiyor. Tatlı çeşitleri ve içecek çeşitlerinin de satışının yapılacağı iş yerinde, ailelerin ağırlanabileceği mekan da yer alıyor.