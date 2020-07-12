Mega Künefe Dünyası misafirlerini ağırlama başladı

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Petkim Park Siteleri'nde hizmet verecek olan genç girişimci iş insanları Erhan Karataş ile Tahsin Karataş'ın işleteceği Mega Künefe Dünyası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş yerinin açılışı AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini kesen Tuna, iş yeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
AİLELERE ÖZEL MEKAN
Künefe üzerine çok çeşit ürünle hizmet verecek işyeri son derece modern dizaynı ile dikkati çekiyor. Tatlı çeşitleri ve içecek çeşitlerinin de satışının yapılacağı iş yerinde, ailelerin ağırlanabileceği mekan da yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.