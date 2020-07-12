Körfez'e değer katacak Coffega Coffee hizmete açıldı

Genç girişimci iş insanı Ufuk Mansuroğlu'nun sahibi olduğu Coffega Coffee isimli iş yeri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Kent 4. Etap üzerine hizmete açılan iş yerinin açılışına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve yardımcıları; Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetimi, Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar, muhtarlar, STK temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZEL GÜNLER İÇİN DE HİZMET VERECEK

Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Yahya Öztürk, yeni iş yerinin Körfez'e hayırlı olmasını diledi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, bu tip müteşebbislerin Körfez'i güzelleştirdiğini, yeni açılan iş yerinin Körfez'e değer kattığını söyleyerek işletme sahibi Ufuk Mansuroğlu'nu tebrik etti. Daha sonra katılımcılar birlikte iş yeri kurdelesini birlikte kestiler. Coffega Coffee’de canlı müzik, dünya mutfağı, nargile, dünyanın tüm soğuk-sıcak içecekleri, dondurma dünyası, dondurma pasta çeşitleri yer alacak. Son derece modern ve nostaljik bir şekilde tasarlanmış olan iş yeri, özel günler için de hizmet verecek.