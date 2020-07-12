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12 Tem 2020 - 15:37- Sağlık G: 12 Tem 2020 - 15:43

Düşük kalorili 7 yaz içeceği

Yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde artan terleme oranı ile vücudumuz normalden daha fazla sıvı ve mineral kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla yazın, susuzluğun oluşturabileceği baş dönmesi, baygınlık ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlarla karşılaşmamak için günlük ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketmek gerekiyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, “Yazın sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle hem formunuzu koruyabilir hem de kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsiniz. Hiçbir içecek suyun yerine geçmediğinden sıvı ihtiyacınızı büyük ölçüde su ile karşılamaya çalışmakta fayda var. Bunun yanı sıra gün içerisinde hem serinletici hem de düşük kalorili içecekler tüketerek formunuzu korumanıza ve sıvı tüketiminizi artırmaya katkı sağlayabilirsiniz ancak aşırıya kaçmamak şart” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, düşük kalorili 7 yaz içeceği tarifi verdi, bu içeceklerin tüketimine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Antioksidan smoothie

Malzemeler:

·         5-6 adet donmuş çilek

·         Yarım su bardağı donmuş böğürtlen

·         1 su bardağı hindistan cevizi sütü

·         İstediğiniz kadar buz küpü

Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirin. 100 kalorilik içeceğinizi ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Düşük kalorili ve antioksidan deposu bir içecek alternatifi olmasının yanı sıra aynı zamanda vegan içerikli.

Probiyotikli Dut Smoothie

Malzemeler:

·         2 avuç donmuş beyaz veya karadut

·         3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

·         Yarım su bardağı az yağlı, laktozsuz süt

·         İstediğiniz kadar buz küpü

Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin.

Mineral deposu probiyotik içecek

Malzemeler:

·         1 su bardağı light kefir

·         1 şişe maden suyu

·         2 küçük boy salatalık

·         4-5 yaprak nane yaprağı

130 kalorilik bu sağlık deposu içecek için tüm malzemeleri blender ya da shakerdan geçirin. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz. Yaz sıcaklarında mükemmel bir ara öğün alternatifidir. Bu içeceği günde maksimum 2 kez tüketmelisiniz, daha fazla tüketim maden suyunun içerisindeki sodyum sebebiyle tansiyon yükselmesine neden olabilir. Eğer tansiyon hastasıysanız maksimum 1 kez tüketmeniz yeterli olacaktır.

Limonlu soğuk yeşil çay

Malzemeler:

·         2 adet limon

·         2 yemek kaşığı yeşil çay

·         1 L soğuk su

·         Buz

2 yemek kaşığı yeşil çayı ayrı bir bardakta kaynar su içerisinde 6 dakika demleyin. Yeşil çayınız demlenirken 1,5 adet limonun suyunu sıkın. 1 litrelik sürahi içerisine demlenmiş yeşil çayınızı aktarın ve bulanıklaşmaması için içerisine 7-8 adet buz küpü atarak şoklayın. Ardından soğuk suyu ve limon suyunu üzerine ekleyin. En son geriye kalan yarım limonu kabuklarıyla beraber dilimleyerek karışımınızın içerisine ekleyin. Yaklaşık 80 kalori olan bu yeşil çaylı içecek oldukça faydalı ve kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra yeşil çay, böbrek hastalığı, kalp-damar hastalığı veya uykusuzluk varlığında önerdiğimiz bir çay değildir. Aynı zamanda emziren annelerin de günde maksimum 1 kupa yeşil çay içmesi uygun olacaktır.

Soğuk Rooibos çayı

Malzemeler:

·         1 litre kaynamış su

·         2 Rooibos poşet çay

·         Kabuklu limon dilimleri

·         Taze nane yaprakları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, “Türkiye’de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, ‘kırmızı çay’ olarak da anılmaktadır. Büyük bir sürahi içerisinde Roobios çaylarının üzerine kaynamış suyu dökün. 10 dakika bu şekilde demleyin. Ardından çay poşetlerini çıkarın ve limon dilimleri ile nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis sırasında buz küpleri ekleyin. Bu tükettiğiniz içecekle günlük sıvı ihtiyacınızın 1 litresini karşılamış olursunuz. Aynı gün içerisinde tekrar aynı karışımı tüketmek yerine sadece su içerek sıvı ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz” diyor.

Karpuzlu mineral içeceği

Malzemeler:

·         3 orta-normal dilim karpuz (180 g)

·         1 şişe maden suyu

·         Taze nane yaprakları

Karpuz ve maden suyunu blender ya da shakerdan geçirin. Eğer hafif ekşi olmasını isterseniz dilediğiniz oranda limon suyu da ekleyebilirsiniz. Süslemek için taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Bu içecek ortalama 70 kaloridir. Ancak karpuz dilimleme işlemi kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğinden mutfak tartısı kullanarak 180-200 gramı ölçerek tarifi hazırlamak daha sağlıklı olacaktır. Karpuz, vitamin deposu olmasının yanı sıra şeker oranı da yüksek bir meyve olduğu için diyabet ve insülin direnci hastalarının bu içeceği rutin olarak tüketmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Kahveli buz küpleri

Malzemeler:

·         Buz kalıbı

·         Sade filtre kahve veya telvesi süzülmüş sade Türk kahvesi

·         1 su bardağı soğuk süt

Kahvenizi buz kalıbına dökerek dondurun. Ardından donmuş kahve küplerinizi 1 su bardağı soğuk sütünüzün içerisine ekleyin. Hem çok pratik hem tok tutan hem de serinleten bu tarifi ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Eğer herhangi bir kalp-damar hastalığınız varsa ya da kilo verme sürecindeyseniz sütünüzü yarım yağlı tercih edebilirsiniz.

12 Tem 2020 - 15:37 - Sağlık

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