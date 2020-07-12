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12 Tem 2020 - 15:42- Sağlık G: 12 Tem 2020 - 15:49

Anne babalar dikkat! Yaz hastalıkları keyfinizi kaçırmasın!

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, “Anne babalar alacakları basit ama etkili önlemlerle çocuklarının özellikle de tatilde karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirebilirler” diyor. Dr. Neslihan Korkmaz çocuklarda en sık görülen 5 yaz hastalığını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Yazın yeterince sıvı alınmamasından güneş altında uzun süre kalınmasına, açıkta satılan yiyecekler tüketilmesinden temiz olmayan denize veya havuza girilmesine dek bir çok etken yaz aylarında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hele de söz konusu çocuk olduğunda bu hastalıklar çok daha kolay ortaya çıkabiliyor.

İSHAL

Hijyeni yeterli olmayan deniz veya havuza girmek ishalin yaz aylarındaki en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. İshalde gereksiz yere kullanılan antibiyotik fayda yerine zarar veriyor, ishalin süresini daha da artırıyor. Bu nedenle hekimin önerisi olmadan antibiyotikten kaçının. İshal sırasında çocuğunuz anne sütüyle besleniyorsa emzirmeye kesinlikle ara vermeyin, aksine artırın; 6 aydan büyük çocuğunuzun sık sık sıvı almasını, bol su içmesini sağlayın. Evde hazırlanmış ayran, muz, elma suyu gibi çeşitli meyveleri ve sularını tükettirin. İshal sırasında kesinlikle şekerli, yağlı, yüksek kalorili besinler ve inek sütü vermeyin.

Alınacak önlemler

İshalden korunmak için çocuğunuzun yemek öncesi ve tuvalet sonrası ellerini yıkamasını ve kurutmasını sağlayın. Küçük bebekleri havuza sokmayın, büyük çocuklara havuz suyunu yutmamaları gerektiğini öğretin. Yaz aylarında besinleri buzdolabında bekletin. Çiğ sebze ve et kesmek için kullanılan tahta ve bıçakları ayrı tutun. Meyvelerin kabuğunu soyun. Soyulmadan tüketilen meyve ve sebzeleri 20 dakika sirkeli veya tuzlu suda bekletip sonra temiz su ile tekrar duruladıktan sonra yedirin.

DIŞ KULAK YOLU İLTİHABI

Kulakta yabancı bir cisim ya da temizleme ve kaşınma sonrası kulak kanalı derisinin hasarı nedeniyle oluşuyor. Nemli durumlarda, yüzücülerde daha sık görülüyor. Ağrı çok yoğunsa ağrı kesici verip, akıntıyı emmesi için kulağına pamuklu bir bez koyun; doktora başvurun. Doktorun vereceği antibiyotikli damla yaklaşık üç gün içerisinde hastalığı tedavi ediyor.

Alınacak önlemler

Kulağını temizlemek için pamuklu çubuklar sokmayın, iltihap temizlenene kadar kulağına su kaçmamasına özen gösterin, doktor önermedikçe kulak damlası kullanmayın, tekrarlayan dış kulak yolu iltihabı varsa yüzerken kulak tıkacı kullanmayıp suda kalma zamanını kısıtlayın ve bir seferde 30 dakikayı aşmamasına dikkat edin.

GÖZ ENFEKSİYONU

Göz enfeksiyonu viral veya bakteriyel kaynaklı olabiliyor. Yabancı cisim ya da kimyasalların yol açtığı hasarlar ve alerjik reaksiyon sonucunda da enfeksiyon oluşabiliyor. Çocuğunuzun gözlerinde kaşıntı, hassasiyet, sulanma ve kızarıklık, ışığa karşı duyarlılık ve uykudan sonra kirpiklerin yapışmasına neden olan iltihabi akıntı varsa göz enfeksiyonu (konjonktivit) olduğuna işaret ediyor.

Alınacak önlemler

Çocuğunuzun ellerini temiz tutması gerektiğini anlatın, gözlerini kaşınmasını engelleyin. Havlusunu ayrı tutun. Ayrıca denize ya da havuza girerken yüzücü gözlüğü takmasını sağlayın.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu çoğunlukla bakteriyel nedenlere bağlı olarak gelişiyor. Temiz olmayan havuzlar ve denizler en önemli nedeni. Kız çocuklarda görülme riski daha fazla. Çocuğunuz idrar yaparken ağlıyorsa; karın ağrısı ve iştahsızlık varsa; kötü kokulu veya kırmızı renkli idrar yapıyorsa idrar yolu enfeksiyonu olabileceğinden hekime başvurmalısınız. 

Alınacak önlemler

İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için hijyeni kötü olan sulara veya hijyeninden emin olmadığınız havuza çocuklarınızı sokmayın, kız çocukların cinsel bölge temizliğini önden arkaya doğru yapmalarını öğretin, bebeğinizin bezini sık sık temizleyin ve değiştirin.

HEPATİT A

Hepatit A virüsünün bulaşması sonucu ortaya çıkan bir karaciğer enfeksiyonu olan Hepatit A, çoğunlukla dışkı ile kirlenmiş, bu mikrobu taşıyan su ve gıdalarla bulaşıyor. Virüsle temas ettikten ortalama 30 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, kilo kaybı, ateş, gözlerde ve ciltte sararma, koyu renkli (çay rengi) idrar, çamur gibi veya beyazımsı kaka görülüyor.

Alınacak önlemler

Çocuğunuzu Hepatit A’dan korumak için genel temizlik kurallarına uymalı, ellerini su ve sabunla yıkamasını sağlamalı, temiz olduğuna inandığınız ve iyice pişmiş yiyecekleri tükettirmeli, temiz suları kullanmalı, çöpleri ağzı açık bırakmamalı ve temiz sularda havuza veya denize girmesine dikkat etmelisiniz. Hepatit A’dan korunmanın en iyi ve en önemli yöntemi bebeğinizin ve çocuğunuzun aşılarının yapılı olması.

12 Tem 2020 - 15:42 - Sağlık

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