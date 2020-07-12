Kilo vermek için en uygun yaş nedir?

3,000 kadın arasında yapılan incelemeye göre 28 yaşını geçen kişilerde kilo vermek öncesinde olduğundan çok daha zor bir hal alıyor. Araştırmaya göre kadınlardan %64’ü kilo vermek için uygun bir yaş olduğunu düşünüyor. %40’ı ise bunun iradenin gücüyle ilgisi olduğunu savunuyor. Peki 28 yaşın sihri nereden geliyor? Neden 29 ya da 30 değil de 28?



Araştırmada 30 yaş üzeri kadınlar incelendiği için, uzmanlar en uygun yaşın 28 olduğunu tahmin ediyor. Vücudun hala kendini yenileyebildiği ve metabolizma hızının tam olarak yavaşlamaya başlamadığı bir yaş olduğu için 28 yaş kilo vermek için daha uygun bir yaş olarak karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle zaman kaybetmeden yaşınızın kıymetini bilmeli ve beslenmenize dikkat etmelisiniz. Unutmayın, ileriki yaşlarda vücudun yağ yakıcı etkisi ve kilo verme hızı düşecektir. Yağlar ve kilolar vücudunuzda yerleştiğinde ileriki bir zamanda onlardan kurtulmak sandığınızdan çok daha zor olacaktır.