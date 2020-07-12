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12 Tem 2020 - 15:46- Sağlık G: 12 Tem 2020 - 15:51

Mutluluk veren besinler nelerdir?

Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, mutluluk veren besinler hakkında bilgi verdi.
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Şehir hayatının yoğunluğu, iş stresi, kişisel sorumluluklar gibi pek çok etken gün içinde kendimizi mutsuz hissetmemize yol açabiliyor. Böyle anlarda birçok kişi kendini yeniden iyi hissetmek için bir şeyler atıştırıyor. Çünkü bazı besinler içerdikleri serotonin gibi maddeler nedeniyle mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren besinler sayesinde stresi azaltırken, kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor.

1- Bitter çikolata: Tatlı istediğini diğer çikolatalara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin sakıncası yoktur.

2- Muz: Serotonin içeriği yüksek olan bir meyvedir. Ara öğün olarak günde 1 tane tüketilebilir.

3- Ceviz: Fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler de seratonin açısından zengin olsalar da ceviz bu konudaki en etkin kuruyemiştir. Günde 2-3 ceviz tüketmek kişinin steresinin azalmasına ve kendini daha mutlu hissetmesine yardımcı olabilir. 

4- Ay çekirdeği: Hem çiğneme refleksini harekete geçirmesi hem de yüksek serotonin oranıyla stresi azaltan önemli bir yiyecektir.

5- Kuru incir: Serotonin içeren kuru meyvelerin başında kuru incir gelmektedir. Ara öğünler tercih edilen kuru incir kan şekerini düzenleyerek kaygı seviyesini azaltır.

6- Bezelye: Ana öğünlerden birinde bezelye tüketmek kişinin kendini daha iyi hissetmesini yardımcı olmaktadır. Bezelye serotonin seviyesini yükseltmek için önemli bir kaynaktır.

7- Peynir: Kahvaltıda peynir tüketerek güne serotonin içeren bir öğünle başlamak ve gün boyu daha enerjik ve mutlu olmaya fayda sağlar. Miktarı kilo artışına neden olabilecek kadar çok olmamalıdır.

8- Tahıl salataları: Nohut, buğday, fasulye, kinoa gibi tahıl içeren salataların öğünlerin birinde tüketilmesi stresle baş etmede kolaylık sağlayabilmektedir.

9- Badem: Şaşırabilirsiniz fakat, badem kan akışına yardım eden amino asitlerle yüklüdür. Sarımsak gibi gün boyunca enerjinizi yüksek tutar. İşe giderken yanınıza bir miktar badem alın. Ara öğünlerde sizin için atıştırmalık olabilir. Eğer tek başına sevmiyorsanız sabah kahvaltınızda mısır gevreğinizin içine atabilirsiniz.

10- Avokado: Bilim adamları avokadonun folik asit içerdiğini söylüyorlar ve bu kimyasal proteinler metabolizma için kullanılıyor ve bu da enerji seviyesini yükseltiyor. Eğer modunuzu daha iyi yapacak bir besine ihtiyacınız varsa, tüm gün mutlu olmanızı sağlayacak besinlerden biri de avokadodur.

11- Acı biber: Gününüze biraz baharat katmak isterseniz, acı biberler bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Endorfin seviyenizi yükselttiğinden dolayı, acı biberler sayesinde mutlu bir gün geçirebilirsiniz. Eğer çok acı sevmiyorsanız, hafif acılılardan da tüketebilirsiniz.

12- Sarımsak: Kötü nefese neden olduğundan, ofis dostu olmayan besinlerdendir. Sarımsak vücudunuzdaki kan akışını artırır. Kan akışınız ne kadar artarsa, enerjiniz o kadar artar ve kendinizi bir o kadar mutlu hissedersiniz. Bunun için tüm gün yanınızda sakızınızı taşımanızı tavsiye ediyoruz.

13- Bal: Fruktoz olarak bilinen şekerin sabır ve enerji seviyenizi yüksekte tuttuğu bu nedenle modunuzun istikrarlı olması bilinen bir gerçektir. Kahvaltınızda balın olması güne iyi başlamanızı sağlar. Eğer tek başına balı sevmiyorsanız, soğuk günlerde sıcak içeceklerinizin içerisine bal katabilirsiniz.

12 Tem 2020 - 15:46 - Sağlık

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