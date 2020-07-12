MHP Körfez'de 2023 kadrosunu kuruyor

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yaklaşan kongre sürecinde 2023 vizyonuna uygun yönetim oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Parti teşkilat mensupları, partililer ve yeni oluşturacağı ekipte bulunacak kişilerle Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde bir araya gelen Zeki Gürsu, “Hedefimiz yerelde ve genelde iktidar olmaktır. Bu nedenle 2023 hedefine ulaşmak için yeni bir yönetim kuracağız. Oluşturacağımız bu ekiple ülkemize, milletimize ve içinde yaşadığımız Körfez'e hizmet etmek birinci gayemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“HEP SAHADA OLDUK, OLACAĞIZ”

Devamında Gürsu, “Çok güçlü ve kendi alanında başarılı olmuş insanlarla yeni yönetim kuracağız. Partimizin her kademesi ile 2023'e hazırlanıyoruz. Güçlü Türkiye, güçlü MHP olacaktır. Körfez İlçe Teşkilatı olarak bugüne kadar hep sahada olduk, yarın da Körfez için çalışacak güçlü ve yeni ekiple hizmet yapacağız. Birlik ve beraberlik içinde elimizden gelen hizmeti vermek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.