Bir ilimizde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre, Balıkesir'de merkez üssü Bayat olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.14'te gerçekleşen sarsıntının derinliği 6.9 kilometre olarak ölçüldü.