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12 Tem 2020 - 16:00- Gündem G: 12 Tem 2020 - 16:03

Çerkeşli köyünden Büyükakın’a Kömürcüler OSB için teşekkür

Kömürcüler OSB’nin taşınması başta olmak üzere ortaya konan tüm hizmetler için Dilovası ilçesi Çerkeşli köyü sakinleri, kendilerini ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
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Kömürcüler OSB’nin taşınması başta olmak üzere ortaya konan tüm hizmetler için Dilovası ilçesi Çerkeşli köyü sakinleri, kendilerini ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Dilovası ilçesinin yüzlerce yıllık tarihiyle öne çıkan Çerkeşli köyünü ziyaret etti. Köyün meydanına yürüyerek gelen ve Çerkeşliler tarafından karşılanan Başkan Büyükakın ve İl Başkanı Ellibeş çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Çerkeşli sakinleri kendileriyle buluşması ve Kömürcüler OSB’nin taşınmasındaki hizmetleri nedeniyle Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

“MUTLULUĞUNUZU GÖREBİLİYORUZ”

Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem’in de hazır bulunduğu ziyarette, köyün ihtiyaç ve taleplerine dönük bilgi alan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’da eşlik etti. Köy Meydanı’nda çınar ağacının gölgesinde Çerkeşlilerle yakından ilgilenen Büyükakın, Kömürcüler OSB’nin taşınması sürecinde ortaya koyduğu gayret için de kendisine teşekkür eden Çerkeşlilere, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bu konuyu her daim yakından takip etti. Çok şükür bu konuda çok önemli bir aşama kaydedildi. Kömürcüler OSB taşınacak olmasının vatandaşlarımızda oluşturduğu mutluluğu görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

12 Tem 2020 - 16:00 - Gündem

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