Vali Yavuz, İl Müftüsü Cihan’dan brifing aldı

İl Müftüsü Sinan Cihan, Vali Seddar Yavuz ile Valilik makam toplantı salonunda bir araya geldi. İl Müftülüğü’nün kadro, personel, bina, lojman, yardımcı tesisler ve araç durumları hakkında genel bilgilendirmelerde bulunan İl Müftüsü Sinan Cihan, hizmet alanlarıyla ilgili istatistiki bilgiler, il genelinde normalleşme sürecinde hafızlık Kur’an kursları ve öğrenci sayıları, hac ve umre hizmetleri kapsamında yaptıkları faaliyetler ve pandemi sürecinde yurtdışından gelen ve KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlarımıza verdikleri manevi rehberlik hizmetleri ile bu süreç içerisinde kurum olarak sağlanan destek ve yardımlar hakkında Vali Yavuz’a kapsamlı bir brifingde bulundu.