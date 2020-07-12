Kurban gelmeden bıçaklarınızı biletmeyi unutmayın

Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi 29. Sokak Pınar Pasajı No: 18/P adresinde Kurt Kardeşler Ağaç Torna& Bıçak Bileme olarak 1973 yılından beri babadan oğula geçen bir mesleği yaptıklarını ifade eden Abdülhamit-Adnan Kurt kardeşler, “Biz Gölcük’te 47 yıldır bu işi yapıyoruz ve bizim işimiz baba mesleği olduğu için çocuk yaştan itibaren bu işin içindeyiz. Kurban Bayramı yaklaştıkça bıçak bileme işlerimiz oldukça yoğunlaşıyor. Şu anda günde ortalama 100’den fazla bıçak biliyoruz ve bu sayı son hafta ortalama 300 ile 400’e kadar yükseliyor. Özellikle son 3 gün çok yoğun oluyoruz. Bu nedenle vatandaşların bıçak bileme işlemlerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” dediler.

“DİĞER BİLEME İŞLEMLERİNE BENZEMİYOR”

Bıçak bileme işlemlerinin diğer bıçak bilemelerine benzemediğini ifade eden Kurt Kardeşler, “Biz bıçakları 3 aşamada bileriz. Önce tıraş, sona keçe ve son olarak da yağ taşından geçiriyoruz. Bu nedenle sokaklardaki bıçak bilemeleriyle bizim bıçak bilememiz arasında çok fark var. Zaten bizde bir defa bıçağını bileten bir daha başka yerde bıçağını biletmez” dediler. Kurban Bayramı dışında balta, satır, mutfak robotu bıçağı gibi bıçaklarında bileme işlemini yaptıklarını ifade eden Kurt Kardeşler, “Ayrıca sapları kırılan bıçaklara yeni sap takabiliyoruz. Biz yıllardır bıçaklarını biletmeye gelen vatandaşların bıçaklarının üstüne lazer ile isimlerini kalıcı olarak yazıyoruz ve bu da vatandaşların oldukça hoşuna gidiyor” dediler.