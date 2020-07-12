Gölcük Sanat Sokak yeniden canlandı

Gölcük Belediyesi’nin 2007 yılında hayata geçirdiği ve Gölcüklü kadınlara hediye etmiş olduğu en güzel mekan olan Sanat Galerisi’nde yer alan Sanat Sokak kültür ve sanat anlamında birçok etkinliğe imza atılıyor. Sanat Sokak’ta Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlar kendi ürettikleri el emeği göz nuru birbirinden güzel ürünlerini görücüye çıkartmaya devam ediyorlar.