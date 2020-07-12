AKP’li kadınlar Körfez’de stant açtı

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları'nda görevli bir grup kadın, Körfez İlçe Viyadük Altı'nda 'üye yapma standı' açtılar. AKP’li kadınlar, yoldan gelip geçenlere partileri hakkında bilgi verdiler, partiye üye yapmak için gayret gösterdiler. Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu'nun talimatı ile yapılan üye çalışma faaliyetinin verimli geçtiği bildirildi.